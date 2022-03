Distritos industriais do Estado ainda possuem 2,3 mil hectares livres

Uma área que corresponde a mais de 60 parques da Redenção, em Porto Alegre, ainda está disponível para a instalação de novas empresas nos distritos industriais pertencentes ao Estado. Esses locais estão espalhados por dez municípios: Rio Grande, Guaíba, Cachoeira do Sul, Bagé, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada/Viamão e Montenegro/Triunfo. Todos esses complexos somam mais de 5 mil hectares de área, sendo que 2,3 mil hectares ainda estão ociosos.

Os únicos espaços que não possuem mais vagas são os de Cachoeirinha e Gravataí. Por sua vez, Rio Grande é o que tem a maior área a ser explorada, com cerca de 1,18 mil hectares restantes (de um total de 2.526,41 hectares). Os números foram apresentados pelo secretário de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, Edson Brum, durante a palestra “2º Fórum Invest RS”, promovida pelo Sindiquim e Sinplast-RS, nesta segunda-feira (21), na Fiergs.

Para atrair mais empreendedores para esses locais, Brum ressalta que o programa de implantação de distritos industriais foi modernizado, aplicando subsídios na compra de terrenos nesses lugares que podem ir de 50% a 90% de abatimento nos preços. “Além disso, estamos participando de eventos, fora do Rio Grande do Sul e do País, promovendo essa iniciativa”, frisa o dirigente. No início de abril, ele adianta que representantes da secretaria estarão presentes em Paris, na França, em uma feira de cosméticos com a intenção de divulgar o distrito industrial de Montenegro/Triunfo, onde está sendo implementado o polo químico gaúcho.

Ainda quanto às ações internacionais, Brum adianta que o governo gaúcho, com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), pretende destacar, a partir de maio, o vinho e o espumante do Rio Grande do Sul em cidades dos Estados Unidos e Europa. No evento dessa segunda-feira, Brum também mencionou dados do programa de incentivos fiscais Fundopem. Segundo o dirigente, neste ano já houve 16 projetos aprovados para receber o benefício, que significam R$ 79 milhões de investimentos, com perspectiva de 540 empregos a serem gerados. Ele revela que ainda há mais cerca de 120 projetos de indústrias sendo avaliados dentro da secretaria para receber o incentivo fiscal.

No ano passado, foram contemplados com o incentivo fiscal 47 empreendimentos, que representam investimentos na ordem de R$ 752 milhões e 1.338 postos de trabalho. Por fim, Brum enfatizou o número de negócios abertos no Rio Grande do Sul em 2021, quando foram criadas 241.986 novas empresas gaúchas (incluindo Microeemprendedores Individuais, MEIs) e fechadas 94.072, resultando em um saldo positivo de 147.914.