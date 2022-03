Ministério Público abrirá inquérito para acompanhar trabalho da CEEE Equatorial

Para tratar das várias dificuldades quanto ao abastecimento de energia verificadas neste ano dentro da área de concessão da CEEE Equatorial, foi realizada nesta segunda-feira (21) uma reunião na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em Porto Alegre. Após o encontro, foi decidido que o Ministério Público abrirá um inquérito civil para acompanhar as soluções que a distribuidora irá adotar quanto à questão.

O presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, deputado Edegar Pretto (PT), que participou do evento, comenta que em torno de 25 municípios estiveram representados na ocasião através de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores. “E o que escutamos ali não deixa dúvidas que os serviços foram precarizados, piorou e piorou muito depois que a Equatorial comprou a CEEE distribuidora (a empresa privada assumiu a gestão da estatal em julho do ano passado)” afirma o parlamentar.

O deputado argumenta que, desde a privatização da companhia, foram demitidos vários técnicos experientes que trabalhavam na concessionária e os novos profissionais contratados tiveram um treinamento muito apressado. Pretto adianta que na Assembleia Legislativa já há discussões, entre deputados e bancadas, para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para abordar os problemas de atendimento apresentados pela CEEE Equatorial. Ele também cobra que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) deve intensificar a fiscalização sobre a empresa.

Por sua vez, a CEEE Equatorial destacou na reunião no Ministério Público o seu plano de investimentos. Conforme dados do grupo, desde a posse da concessão gaúcha, aproximadamente R$ 100 milhões já foram aplicados em rede elétrica no ano passado e R$ 432 milhões estão previstos em projetos de novas subestações, expansão e melhoria de rede, manutenção e combate às perdas de energia e ações comerciais (novas agências, digitalização e ampliação do call center etc). “Temos responsabilidade pela prestação do fornecimento de energia e sabemos que, no momento, ele não é adequado. Mas vamos trabalhar muito, sendo o compromisso que a empresa assumiu e vai realizar”, diz o presidente da companhia, Raimundo Bastos.