ABF Developments inicia no 4º Distrito obra de seu maior projeto imobiliário

As obras do 4D Complex House, projeto imobiliário da ABF Developments, foram iniciadas oficialmente através de ato inaugural simbólico realizado na tarde desta sexta-feira (18). O evento, que contou com as presenças do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e do vereador Ramiro Rosário, ocorreu em frente a uma antiga fábrica de vidros, localizada na Rua Almirante Tamandaré, também incorporada ao projeto.

“Hoje é um evento simbólico, o lançamento da pedra fundamental do nosso projeto. O projeto transcende o padrão normal dos empreendimentos imobiliários, traz também uma entrega muito grande de urbanismo e revitalização do espaço público para a cidade, principalmente nessa região do 4º Distrito, que vem crescendo cada vez mais”, afirma o CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca.

Com VGV de R$ 220 milhões, o empreendimento contempla áreas residenciais, com 438 apartamentos de 17 a 51m², sendo muitos com vista para o Guaíba, espaços de convivência, rooftops, duas piscinas, cozinha compartilhada, academia e demais ambientes condominiais para os ocupantes. Além disso, o projeto também conta com áreas comerciais, espaço para coworking, além de operações gastronômicas no Galpão Food Beer Hall, que será instalado na antiga fábrica de vidro Sul-Brasileira. A construção de um boulevard arborizado, ligando o 4º Distrito até o bairro Moinhos de Vento, também está prevista.

“O nosso é o principal projeto privado em andamento hoje no 4º Distrito, em tamanho e em investimento. Nós sempre valorizamos e apostamos muito na região, esse terreno do nosso empreendimento nós compramos há 10 anos. Para nós, acompanhar o desenvolvimento cada vez maior do local é motivo de muita alegria e satisfação”, acrescenta Fonseca.

O galpão do Food Beer Hall deve ter a sua primeira fase de funcionamento iniciada entre os próximos meses de junho e julho, com a sua operação prevista para estar completa até o final deste ano, já atendendo ao público. As unidades residenciais estão com a entrega planejada para julho de 2025, segundo o CEO.

“Hoje estamos com 360 unidades das 440 já vendidas, ou seja, pouco mais de 80%, em aproximadamente 60 dias de venda. Estamos muito satisfeitos com o resultado, que está até acima das nossas expectativas, o que é mais um indicativo tanto da qualidade do nosso projeto quanto do crescimento da própria região”, conclui.