Bar Kioske Brasil deixa de operar na Cidade Baixa

O Kiosque Brasil, bar localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, está temporariamente fechado e sem previsão de retorno das operações. Na fachada do estabelecimento, na boêmia rua Lima e Silva, uma placa de "vendo ou alugo" chama a atenção de antigos clientes e transeuntes.

No local, a placa com o nome do bar também já foi removida, dando margem às especulações de fechamento ou venda de ponto. A proprietária do prédio que abrigava o Kiosque disse que não tem envolvimento com a venda. Procurados pela reportagem do Jornal do Comércio, os gerentes do estabelecimento preferiram não se manifestar.

novas regras de convivência para o bairro Diversos pontos comerciais da Cidade Baixa vêm encontrando dificuldades para seguirem funcionando, resultado das, que entraram em vigor no dia 7 de março, a partir da assinatura de um decreto pelo prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB). A última publicação do Kiosque Brasil em suas redes sociais foi em 6 de março, um dia antes da definição das novas regras.