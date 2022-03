Liberado crédito consignado a Auxílio Brasil e BPC

Quem recebe Auxílio Brasil ou BPC (Benefício de Prestação Continuada) poderá pedir crédito consignado, modalidade de empréstimo em que as prestações são descontadas diretamente do benefício. Além disso, aposentados do INSS, que antes podiam comprometer até 35% da aposentadoria com crédito, poderão aumentar esse limite para 40%.

Segundo o governo, as mudanças devem beneficiar mais de 50 milhões brasileiros e entregar cerca de R$ 77 bilhões em créditos consignados. O Planalto, no entanto, ainda não detalhou quanto será o valor máximo que cada beneficiário do Auxílio Brasil ou do BPC poderá contratar no empréstimo consignado.