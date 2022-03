Leite destaca que RS cresceu mais do que o dobro do Brasil nos últimos três anos

reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, O governador Eduardo Leite usou parte do seu discurso de uma hora e cinco minutos nanesta quarta-feira (16), para comentar a alta de 10,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul em 2021. O dado divulgado pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG) mostra que a agropecuária puxou o crescimento da economia.

Leite reconheceu o papel do agro, mas ressalvou que o bom resultado não é um fator isolado do trabalho no campo, destacando o avanço em diversos setores da economia, além do PIB acumulado desde o início de sua gestão.

Para mostrar o dado em números, o governador comparou o crescimento acumulado do Rio Grande do Sul entre 2019 e 2021 (três primeiros anos da sua gestão), com os dados do Brasil. No Estado, a alta do PIB nesse triênio foi de 4,9%, enquanto que no País, totalizou 2,1%.

“Isso já descontando a estiagem em 2020 e o efeito da pandemia. ‘Ah, mas fechou tudo e prejudicou a economia’ (dizem críticos). O fato é que o Rio Grande do Sul está crescendo mais do que a média nacional, tem impostos menores e está pronto para decolar”, disse Leite em sua palestra.

O governador ainda reiterou que o crescimento não é do governo, mas da sociedade gaúcha, salientando que o Rio Grande do Sul sempre foi um estado forte, de gente empreendedora, mas que a crise nas finanças governamentais é que dava a ideia de um estado fraco. “O importante agora é não se desviar do rumo. O melhor ainda está por vir”, projetou o governador, sob aplausos de empresários que lotaram o salão da Federasul.