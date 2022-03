Banrisul Consórcio fecha parceria com Wiz e amplia atuação nacional

Com R$ 5,5 bilhões em volume de cartas de crédito e 75,3 mil consorciados, a Banrisul Consórcio avança em parcerias para ampliar sua atuação em todo o território nacional. Neste mês de março, inicia um trabalho com a Wiz, que já possui estrutura sólida de comercialização de produtos bancários nos balcões das maiores instituições financeiras do País.

“Estaremos juntos nesse projeto com a marca Consórcio Wiz Parceiros. É uma oportunidade que ajuda a solidificar a presença e o serviço do Banrisul em outras regiões do Brasil, como Sudeste e Nordeste”, anuncia o diretor executivo da Banrisul Consórcio, Gabriel Marchiori, ao destacar seu modelo de contemplação ágil e pioneiro, alicerçado em um concierge proprietário que auxilia mais de 500 agências bancárias.

A modalidade de consórcio completa 60 anos no Brasil, em 2022. Nessas seis décadas, muitas evoluções tornaram o serviço mais atrativo e acessível ao cidadão. Surgiram novas finalidades, regulamentos mais robustos, prazos e taxas variados, além de valores de carta e de parcela adaptáveis às necessidades do público. A contemplação por lance ou sorteio proporciona que o cliente esteja mais perto de investir no que necessita.

“Obviamente, no sorteio conta-se unicamente com a sorte. Mas na Banrisul Consórcio, juntamente com seus parceiros, a contemplação por lance pode ser muito vantajosa, por atuarmos com um modelo simplificado, rápido e com lances ofertados de forma bem reduzida, em comparação aos valores de mercado”, detalha Marchiori.

Uma qualificada equipe estuda permanentemente todos os grupos abertos e vagas existentes. Na medida em que surgem demandas, são apresentados os melhores cenários ao cliente. “Isso é possível por meio da junção de cotas de grupos, prazos e valores variados para aquisição de um único bem. Com esse estudo, conseguimos sempre apresentar cenários que são infinitamente mais vantajosos que qualquer tipo de financiamento ou linha de crédito, sem pagar lances exorbitantes”, explica o diretor.

A primeira parceria no formato white label da Banrisul Consórcio foi firmada em 2019, com o Banco do Estado de Sergipe (Banese) - que já trabalha com a inteligência de operações do Banrisul. Em fevereiro de 2022, a Audac embarcou no projeto, através da marca Consórcio Para Todos. “Neste último caso, a Audac aliou a sua expertise em big data e machine learning a um produto administrado pela nossa equipe”, destaca o executivo.

Boas expectativas de negócios

O ano de 2021 foi de quebra de recorde em venda de cotas segundo a Associação Brasileira de Administradora de Consórcios (ABAC). O fato de não haver a cobrança de juros e apenas a taxa de administração fez com que essa modalidade se tornasse mais atrativa para o cidadão na hora de planejar investimentos em bens ou serviços.

“Foram quase 3,5 milhões de adesões no ano passado, para pessoas que compraram imóveis, terrenos, carros, implementos agrícolas e serviços, como cirurgias plásticas estéticas e reparadoras, tratamentos odontológicos, viagens, entre outras tantas possibilidades. Mesmo durante a pandemia, nos dois últimos anos foram quebrados recordes de vendas”, detalha Marchiori, que acredita que o segmento está aquecido e promete resultados positivos ao longo de 2022.