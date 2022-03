Estudo de viabilidade da Hidrovia da Lagoa Mirim deve ser concluído em abril

Hidrovia da Lagoa Mirim, Cerca de trinta profissionais da DTA Engenharia trabalham na elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto daque integrará comercialmente Brasil e Uruguai por modal hidroviário. Anteriormente previsto para ser entregue no final de fevereiro, o documento, que reúne as informações técnicas que basearão o lançamento do edital da obra, deve estar consolidado até a primeira quinzena de abril.

A partir da conclusão desse levantamento é que será possível aponta o melhor tipo de concessão, o volume de carga, a necessidade de construção de terminais, sinalização, melhorias e interconexão com outros modais, fundamentais para determinar o modelo tarifário do pedágio a ser cobrado das embarcações. A hidrovia teve sua concessão autorizada pelo Palácio do Planalto em 22 de novembro do ano passado, e será a primeira pedagiada do Brasil, ligando as fronteiras binacionais.

Em 8 de dezembro do ano passado, um ato simbólico durante evento realizado em Porto Alegre repassou a autoridades dos governos federais brasileiro e uruguaio os informes preliminares do estudo, capitaneado pela DTA. Segundo o presidente da empresa, João Acácio Gomes de Oliveira, o documento está na reta final. "Estamos nos ajustes finos para concluir o trabalho. Todos os levantamentos feitos anteriormente estão dentro da realidade encontrada", disse o engenheiro.

Ele destaca que a modelagem do projeto da hidrovia é considerada sofisticada, por ser a primeira projetada no Brasil, e também por ter status de ação prioritária para o governo federal, tendo sido incluída, inclusive, no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

De posse do estudo de viabilidade, os órgãos de controle do governo partirão para a fase de análise e liberação da licitação do projeto. A hidrovia, que tem um total tem 300 quilômetros de extensão e cerca de 35 metros de largura, já possui licença ambiental renovada, e tem investimento previsto de US$ 10 milhões (cerca de R$ 52 milhões). "Há um interesse muito grande do governo federal, especialmente do presidente Jair Bolsonaro, com esse projeto, por sua importância para as relações binacionais. Igualmente da parte uruguaia, onde o próprio presidente Luis Alberto Lacalle Pou considera a hidrovia uma prioridade para o desenvolvimento do nordeste do Uruguai, que tem grande potencial agrícola", comenta Oliveira.

Ele conta que esteve recentemente na capital uruguaia, Montevidéu, tratando do projeto com o próprio presidente Lacalle Pou. A obra, que envolve a dragagem e sinalização do Canal de São Gonçalo e da Hidrovia da Lagoa Mirim, no trecho entre o Canal do Sangradouro, em Pelotas (Extremo Norte) até o Canal de Acesso ao Porto de Santa Vitória do Palmar (Extremo Sul), tem merecido atenção especial do governo uruguaio, que sonha em vê-la deslanchar o quanto antes, beneficiando diretamente as cidades do Nordeste do país, região menos desenvolvida economicamente.

Para sua efetiva implantação, o projeto precisa encontrar soluções para pontos considerados críticos, como o forte vento da região Sul do Estado, a necessidade de recapacitação da Eclusa de Pelotas, controlada pelo governo federal e operada pela Universidade Católica de Pelotas (UCpel), e o remodelamento de uma ponte construída em 1890, próximo a Pelotas.

Segundo o engenheiro, a batimetria da área, estudo que mede a profundidade do trecho, está praticamente concluída, e a dragagem do trecho, que será o ponto de partida da obra, é considerada uma etapa de simples execução. "A gente olha para o Rio Grande do Sul, a partir da reativação desse projeto, com uma visão de muito desenvolvimento. O Estado tem praticamente o mar dentro do seu território, e precisa desenvolver um sistema de navegação que faça jus a esse potencial hidroviário", completa o empresário.