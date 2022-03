Rede gaúcha de postos compra transportadora e atuará com a marca Petronas

Uma das maiores redes de postos do País e com sede no Rio Grande do Sul arrematou a transportadora de combustíveis Querodiesel. A rede SIM comunicou a compra de todo o capital da Querodiesel, que manterá o nome da operação.

Segundo a SIM, a transação vai acrescentar R$ 1 bilhão de receita ao faturamento anual da rede, que informa que a operação precisa ainda da aprovação final do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A aquisição foi aprovada pelos conselhos das duas empresas e o início da operação está previsto para os próximos dias. A atividade da operação abrangerá a gestão da matriz da Querodiesel em Canoas, filiais em Cachoeira do Sul, Dom Pedrito, Bento Gonçalves, em expansão em Rio Grande, comunica a rede de postos.

A SIM também vai assumir a indústria de Arla, com a marca Quero Arla, e passa a gerir a operação exclusiva da marca Petronas, entre as cinco maiores fabricantes de lubrificantes do mundo, presente em 30 países e com sede na Malásia. A SIM vai vender a marca com exclusividade no Rio Grande do Sul.

Neco Argenta, presidente da SIM, diz que o novo negócio completa a atuação da rede na área do Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR) e pequenos nichos, atendidos pela Querodiesel.

Segmentos como agricultura, transporte, hotelaria, grupos geradores, construção civil, embarcações marítimas, aquecimento residencial, caldeiras e calefação, oficias mecânicas, postos de gasolina, centros automotivos, troca de óleo, autopeças e motopeças entram na rede de abastecimento.

A Querodiesel foi fundada em 1979 por Henrique Stefani, Luiz Carlos Stefani e Nilson Schenkel e tem 40 anos de experiência no mercado de transporte e gerenciamento de combustível, e é líder no segmento de distribuição TRR no Rio Grande do Sul.

"Os 140 funcionários da empresa passam a fazer parte do quadro da SIM Rede de Postos", informa o grupo gaúcho, na nota sobre a compra.