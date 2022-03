Feirão tem quase mil vagas de emprego em Porto Alegre

Feirão de Empregos que a prefeitura de Porto Alegre promove a partir desta terça-feira (15) vai ofertar quase mil vagas de emprego. A ação será na avenida Sepúlveda, em instalação em frente ao Sine, das 8h30min às 17h até quinta-feira (17), informou o serviço.

O número pode mudar com a adesão de mais empresas ao mutirão inserido na agenda dos 250 anos da Capital. As vagas são para pelo menos 17 empresas que aderiram à iniciativa. Segmentos que tiverem interesse ainda podem cadastrar vagas pelo [email protected] Informações pelo (51) 3289-4820.

Na ação, haverá palestras sobre mercado de trabalho, confecção de currículo e empreendedorismo social, diz o Sine.

Entre os empreendimentos ofertantes dos postos, estão Gaúcha Recursos Humanos, Senac RS, Instituto Mix, Inteligência Educacional, MRV, Andritz, ALÔ Atendimento, CIEEE-RS, Top Cursos, Demã Jovem, Correio do Povo, Sogipa, DRT-logística Estratégica, Fundatec, Dimed, Unitec e Pão dos Pobres.

A maior oferta de vagas é para montador de formas metálicas, com 100 empregos, oficial de manutenção civil polivalente, com 50, e auxiliar administrativo (jovem aprendiz), com 50.

Confira as vagas que estarão no feirão: