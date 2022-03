Com alta do diesel, reajuste do frete rodoviário será imediato e deve variar de 28,96% a 38,82%

O aumento de 24,9% no custo do diesel nas refinarias da Petrobras, que começou a vigorar a partir desta sexta-feira (11), vai resultar em elevações ainda maiores nos fretes rodoviários: 28,96% na carga fracionada (quando o caminhão faz acima de três entregas) e 38,82% na carga lotação (de uma a três entregas), conforme cálculos da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística). A explicação para os números maiores é que esse reajuste do diesel se soma a aumentos anteriores que já estavam defasados.

“Não tem como não repassar, não tem como não ser imediato”, afirma o presidente da NTC&Logística, Francisco Pelucio. Ele lembra que o diesel representa em média 35% dos custos de uma transportadora e, já no ano passado, o combustível acumulou uma alta de 49,6%. O dirigente frisa que esse último reajuste da Petrobras representa cerca de R$ 1,00 a mais por litro do diesel.

Apesar dos impactos da elevação, Pelucio não acredita que possa haver uma nova paralisação geral dos caminhoneiros no País. “A greve não ajuda em nada, sempre tem um e outro que fala (sobre paralisar), mas para mim vai virar boato”, prevê o presidente da NTC&Logística. Já o diretor-executivo da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul (Sistema Fetransul), Gilberto Rodrigues, adianta que podem haver algumas ameaças isoladas de greve, entretanto ele não acredita que exista clima para uma ampla paralisação.

Quanto aos constantes reajustes dos combustíveis, o dirigente reclama do desequilíbrio que isso causa no setor de transportes. “Nós mal estamos terminando de negociar o último aumento e no mês seguinte já tem outro, é por isso que causa essas defasagens”, critica. Ele destaca que há uma cultura no segmento de renegociar os contratos de fretes semestral ou anualmente. “Mas, isso funciona em uma época que a economia está estável e que não existe essas variações absurdas que estão acontecendo nos preços dos combustíveis”, assinala o dirigente.

Rodrigues informa que alguns acordos feitos por transportadores já adotaram “gatilhos” para permitir reajustes nos fretes quando acontecer aumentos expressivos no diesel. Ele espera que, no momento em que a guerra da Rússia e Ucrânia terminar, a tendência seja do recuo do preço do barril do petróleo no mercado internacional, o que poderá dar mais estabilidade aos preços dos combustíveis no Brasil. Já o presidente da Confederação Nacional dos Caminhoneiros e Transportadores Autônomos de Carga (Conftac) e da Federação dos Caminhoneiros Autônomos dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Fecam), André Luis Costa, admite receber as seguidas notícias de reajustes de combustíveis com um misto de perplexidade e expectativa para saber como o mercado vai se adequar.

O dirigente enfatiza que, devido ao reajuste do diesel, precisarão ser readequadas as planilhas do piso mínimo de frete da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Ele lembra que a lei determina que essa alteração deve ser feita toda vez que o diesel oscilar acima de 10%. Costa defende que é necessário rever o modelo atual da política de preços dos combustíveis no País. “Na realidade, a sociedade toda está pagando o lucro dos acionistas da Petrobras, enquanto isso não for repensado, não vamos ter segurança ou estabilidade para o setor do transporte”, adverte.

Costa recorda que, mesmo com o recente reajuste de 24,9%, ainda há estimativas que apontam que restou uma defasagem de cerca de 8% no custo do diesel da Petrobras em relação ao preço internacional, o que pode levar a novos aumentos. Sobre uma eventual paralisação geral de caminhoneiros, o dirigente não considera que isso, hoje, seja algo muito provável. “Alguns vão parar, porém não porque estão contra a Petrobras, mas porque não vão ter dinheiro para abastecer”, diz o presidente da Fecam.