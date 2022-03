Santander amplia horário das agências para renegociar dívidas em atraso

O Santander vai ampliar o horário de atendimento de suas 3 mil agências até as 18h na próxima semana, para tentar renegociar dívidas em atraso. Entre os dias 14 e 18 de março, o banco espanhol faz a segunda parte de sua campanha "Desendivida", com as agências ficando abertas por mais duas além do horário regular.

Na primeira parte da campanha, em janeiro, o banco atendeu 500 mil pessoas, com R$ 4 bilhões repactuados. Em 22 de janeiro, que foi um sábado, o Santander abriu suas agências especificamente para essas negociações. Neste dia, renegociou R$ 600 milhões em valores totais de contrato, atendendo 40 mil pessoas, segundo nota à imprensa. Nessas ações, o banco também quer "facilitar a tomada de crédito com condições especiais".

Entre as condições para a renegociação, clientes com dívidas em atraso podem renegociá-las com até 93% de desconto. Já quem tem muitos pagamentos a fazer no mês - como fatura do cartão de crédito, empréstimos e o saldo devedor do limite da conta - pode unificar tudo em uma única parcela mensal e ter até 60 dias para começar a pagar.