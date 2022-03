Hotel lança combo de diária e passeio de barco para atrair clientes em Porto Alegre

Um dos principais hotéis de Porto Alegre uniu forças com o passeio fluvial mais popular de Porto Alegre para movimentar o turismo na região. Hotel Deville Prime e o Cisne Branco lançaram um pacote de hospedagem e ingressos para a tradicional embarcação, que percorre as principais ilhas do Guaíba.

O combo inclui uma diária em apartamento duplo no Deville (avenida dos Estados, 1909), próximo ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, para duas pessoas, com café da manhã servido no restaurante do hotel. É permitida a acomodação gratuita para duas crianças de até dez anos — alguns animais de estimação também são permitidos, com o pagamento de taxas.

No Cisne Branco, o transfer não está incluso. O passeio dura em torno de uma hora e tem um enfoque turístico, na presença de um guia ou locução ilustrativa em português, espanhol e inglês para abordar os locais por onde o barco navega, além da história de Porto Alegre e do próprio Cisne Branco. O restaurante da embarcação está sempre aberto, em todos os passeios.

As saídas acontecem às 15h de terça a domingo, exceto em caso de mau tempo. Os horários das 10h30min e 16h30min também são oferecidos, mas é necessário mínimo de 20 passageiros para serem confirmados. Há, ainda, um happy hour que acontece nas sextas, sábados, domingos e feriados.