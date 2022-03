Defensoria Pública cobra plano de ação da CEEE Equatorial para resolver problemas de fornecimento de energia

Devido ao fato de milhares de pessoas ainda estarem sem energia elétrica após a área de concessão da CEEE Equatorial ter sido atingida por temporais neste final de semana, a distribuidora tem prestado explicações a várias entidades que protegem o direito do consumidor. Nesta quinta-feira (10), representantes da concessionária estiveram na sede da Defensoria Pública do Estado (DPE/RS) para tratar do assunto e foi solicitado à distribuidora que as medidas que serão tomadas pela empresa para solucionar as dificuldades sejam apresentadas, por escrito, nos próximos dias.

“A intenção da defensoria é contribuir para que situações como essa não ocorram novamente”, enfatiza o dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas, Rafael Pedro Magagnin. Ele acrescenta que a Defensoria Pública está à disposição para auxiliar as pessoas que tiveram prejuízos com a interrupção dos serviços, seja com a queima de eletrodomésticos ou com a perda de produtos perecíveis. O órgão pode fazer a intermediação e ajudar os consumidores a buscarem a reparação dessas perdas.

No encontro, foi detalhado que a área de concessão da distribuidora foi atingida por três temporais entre sábado (5) e segunda-feira (7). Em determinado momento, cerca de 240 mil clientes (grande parte deles situada na região metropolitana de Porto Alegre) tiveram o fornecimento de energia interrompido. No final da tarde desta quinta-feira, conforme a assessoria de imprensa da distribuidora, restavam cerca de 10 mil consumidores sem luz. Ainda de acordo com a CEEE Equatorial, desde a posse da concessão gaúcha, em julho de 2021, aproximadamente R$ 100 milhões já foram aplicados na rede elétrica no ano passado e outros R$ 432 milhões estão previstos para 2022, em projetos de novas subestações, expansão e melhoria de rede, manutenção e combate às perdas de energia.

Além da Defensoria Pública, quem tem acompanhado os problemas de fornecimento de energia na área da CEEE Equatorial é a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). O gerente de energia elétrica e gás canalizado do órgão regulador, Alexandre Jung, explica que uma distribuidora precisa atender a limites de continuidade quanto ao abastecimento de energia. Ele acrescenta que, um evento isolado, não levaria a um processo de caducidade da concessão. Porém, se acontecimentos dessa natureza (corte de fornecimento e demora na retomada da luz) começarem a se tornar frequentes, é possível a empresa perder a sua concessão.

Jung ressalta que a Agergs está reunindo informações sobre o ocorrido para avaliar eventuais penalidades à CEEE Equatorial, mas não há uma previsão do prazo desse processo. Contudo, mesmo antes de acabar a avaliação, ele admite que o tempo de restabelecimento da energia poderia ter sido mais ágil. “Considerando a região metropolitana de Porto Alegre, está muito demorado mesmo, de uma maneira global (sem contar casos isolados que já ficaram mais de uma semana sem luz), que eu recorde, esse foi um dos maiores (incidentes) ocorridos”, afirma.

Ainda na área de concessão da CEEE Equatorial, na manhã desta quinta-feira a queda de um poste de energia em Tramandaí causou a morte de um eletricista e ferimentos em um segundo trabalhador. A assessoria de imprensa da distribuidora informa que o funcionário que veio a óbito e o que foi encaminhado ao hospital pertencem à empresa terceirizada e realizavam serviço particular.