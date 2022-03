45º Fimec prossegue até esta quinta-feira na Fenac, em Novo Hamburgo

A 45ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes), segue até esta quinta-feira (10), na Fenac, em Novo Hamburgo/RS. Na feira, o público pode conferir lançamentos de produtos, tecnologias e serviços, proporcionando ambiente para networking, prospecção e fechamento de negócios.

O diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung, destacou o momento positivo do cluster. "O setor do couro e do calçado está passando por um período extraordinário. Eu não me recordo de ter vivido um momento assim, de tão alta demanda para a capacidade produtiva do setor", comemorou Jung. Ele ainda destacou que uma das certezas do cenário atual é a migração da produção do Oriente para o Ocidente, buscando atender a demanda mundial de calçados. "Com isso, precisamos melhorar processos, precisamos de mais terceirização de mão de obra, parques fabris melhores equipados, com máquinas mais eficientes e mais tecnologia", reforçou. Jung ainda projetou que a Fimec 2022 será uma feira de respostas. "Diante deste cenário, a grande pergunta é: nós vamos atender uma demanda momentânea? Ou vamos nos preparar para obter uma perenidade e solidez no fornecimento mundial? Esta resposta vocês encontrarão ou começarão a encontrar nos próximos dias de Fimec", finalizou.

Para os expositores desta edição, o sentimento é de otimismo com o setor. Carla Haag, diretora executiva da Cofrag, explicou que a expectativa é positiva. "Esta retomada da Fimec presencial é um momento muito importante e esperado por todos, pois marca uma reaproximação com os clientes", destacou. Para este ano, a empresa tem a expectativa de crescer de 10 a 15%. "O primeiro dia de feira está sendo positivo, pois grandes clientes já vieram conversar conosco e a expectativa é muito positiva", projetou a diretora executiva, lembrando que a marca participou de quase todas as edições da feira.

Da mesma forma, a Sazi Máquinas avaliou de forma positiva a retomada da feira e do setor. "Em geral os clientes estão com bastante produção e demanda, por isso acreditamos em uma retomada forte do setor. As metas são bem audaciosas, não só para a feira como para o ano", projetou Fernando Dienstmann, coordenador comercial da empresa.