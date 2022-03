Nova diretoria da ABRH-RS toma posse nesta quinta-feira 

A Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do Rio Grande do Sul (ABRH-RS) promoverá, nesta quinta-feira (10), a cerimônia de posse da Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal para o triênio 2022/2024. O evento acontece no Instituto Ling - Rua João Caetano, 440, Porto Alegre. O novo presidente da entidade é o sócio-diretor da Fagherazzi Consultores Associados, Pedro Fagherazzi. A gerente de Gestão de Pessoas da PUCRS, Isabel Degrazia, será a vice-presidente da ABRH-RS.

Executivo de Recursos Humanos, com 40 anos de experiência na área, sendo 15 anos em posição de diretoria de grandes empresas, Pedro Fagherazzi atua há sete anos como consultor de empresas em Gestão de Pessoas. “Nossa gestão está sustentada em três pilares: a geração de conhecimento e experiências; o desenvolvimento das pessoas, organizações e sociedade; e na sustentabilidade da entidade. A volta dos eventos presenciais será também a prioridade neste primeiro ano”, afirma Fagherazzi.

Além de uma vasta vivência na área, Pedro Fagherazzi também detém um amplo conhecimento sobre a entidade, pois foi presidente da ABRH-RS, de 2007 a 2012, e presidente do Conselho Deliberativo da ABRH Brasil, de 2013 a 2015. É também professor de graduação e MBA da Cadeira de Gestão de Pessoas, Coach Executivo e Mentor em Gestão de Pessoas. Administrador de Empresas, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos pela PUCRS, com diversos cursos relacionados a gestão de pessoas, liderança, gestão empresarial, gestão de empresas familiares e técnicos para a área recursos humanos, no Brasil e no exterior, como por exemplo, Harvard e Insead, além da formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching.