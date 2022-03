Rede de supermercado de Santa Catarina vai abrir unidade na Serra Gaúcha

Com investimento estimado em R$ 40 milhões, o Grupo Passarela, com sede em Concórdia (SC), confirma a instalação de nova operação da bandeira Via Atacadista na Serra Gaúcha. O município escolhido é Caxias do Sul, onde o empreendimento ocupará uma área total superior a 15 mil m². A marca já tem unidades em Bento Gonçalves e Farroupilha.

Para a operação, com expectativa de abertura no final de abril, estão abertas 150 vagas, com processo de seleção já em andamento. As oportunidades são para áreas operacionais e administrativas. O prédio que receberá o atacarejo está em obras e ocupará terreno no Bairro Marechal Floriano. Serão 3,4 mil m² de área de vendas e mais de 200 vagas de estacionamento.

Esta será a quarta operação do grupo no Rio Grande do Sul. Além da Serra, tem unidade em Erechim, com projeto de expansão para Santa Cruz do Sul ainda neste ano.

A rede de supermercados iniciou sua história em 1986, com uma pequena lanchonete, dando origem ao primeiro supermercado em 1990. Uma década após foi aberta a segunda loja em Concórdia. A expansão para outras cidades ocorreu em 2007, com unidade em Herval d’Oeste.

Em 2013, surgiu o Via Passarela, um complexo de compras, alimentação e entretenimento pioneiro na região, que hoje ostenta 13,6 mil m² de área construída, com mais de 170 vagas de estacionamento e 250 empregos diretos. Atualmente, a rede tem 12 lojas, sendo cinco da marca Passarela e sete da Via Atacadista.