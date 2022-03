Associação Comercial de Porto Alegre destaca empreendedorismo feminino

Três mulheres e três histórias de sucesso nos campos social, empresarial e político. O evento MenuPoa, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), foi realizado nesta terça-feira (8) no Palácio do Comércio, em edição especial do Dia da Mulher. O encontro contou com os depoimentos da presidente da ONG Renascer da Esperança, Rozeli do Renascer, da proprietária da empresa Bia Brazil, Beatriz Willhelm Dockhorn, e da vereadora de da capital gaúcha, Mari Pimentel (Novo).

Rozeli tratou no evento sobre superação. Ela recorda que morou nas ruas, sofreu violência doméstica e, com 13 anos, foi mãe. Aos 23 anos, mesmo analfabeta, fez concurso para trabalhar como gari no Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). “Passei por sorte, adivinhando”, conta. Depois de toda essa experiência de vida, Rozeli fundou em 1996 a ONG Renascer da Esperança (que busca tirar das ruas crianças e adolescentes), no bairro Restinga, em Porto Alegre, e está para se formar em assistência social. “A mulher, quando ela quer, pode ser de comunidade, ela consegue vencer, quando ela vai em busca daquilo que almeja ou sonha”, diz Rozeli.

Recordando seu passado, o fato de ser mulher negra e trabalhando como gari (profissão que exerceu por 33 anos e agora está aposentada há dois anos), a presidente da ONG Renascer da Esperança diz que foi uma trajetória muito difícil. Ela vendeu a sua própria casa para fundar a ONG. “Eu tive que acreditar em mim para poder fazer as pessoas acreditarem”, comenta.

Outra mulher que teve fé em si mesma foi a proprietária da Bia Brazil, empresa fundada em 1994, na capital gaúcha, que produz e vende roupas femininas para esportes. Beatriz lembra que foi a primeira microempresa a exportar no País. “Hoje, já exportamos para 65 países”, frisa a empresária. Ela comenta ainda que, quando a empresa foi criada, foi implementado um site, no começo da propagação da internet, em três idiomas: português, espanhol e inglês, facilitando o acesso ao mercado exterior. Naquele período, Beatriz também contribuiu para a formação da Agência de Promoção às Exportações (Apex).

Para a empreendedora, é fundamental que o Estado tenha mais pequenas companhias ingressando no ambiente exportador. Ela argumenta que a situação das empresas gaúchas é diferente das cariocas e paulistas, que possuem um grande mercado local. Particularmente, uma dificuldade enfrentada por Beatriz foi um incêndio na fábrica, ocorrido em 2008, mas ela persistiu com o negócio. Esse é um ensinamento que a empresária deixa para quem está começando um empreendimento, o de não desistir facilmente. “Na vida tem que batalhar muito e sempre”, enfatiza.

Já Mari Pimentel está no seu primeiro mantado como vereadora e entre as pautas em que a parlamentar atua estão questões que tratam do protagonismo feminino, como é o caso da Procuradoria da Mulher na Câmara da capital gaúcha, um espaço onde as mulheres podem reivindicar seus diretos e denunciar abusos. Para Mari, o universo político não é mais tão predominantemente masculino como foi no passado. Ela salienta que na Câmara porto-alegrense, atualmente, encontra-se um número recorde de vereadoras: 11. “Mas, temos a situação de mulheres não se verem na política. Acho que essa é a principal barreira, delas entenderem que podem fazer e debater política”, aponta.

Quanto à jornada das mulheres no mercado de trabalho em geral, a parlamentar vê evoluções em políticas públicas em Porto Alegre nesse sentido. Uma dessas inciativas é a perspectiva de ampliar os horários das creches. “Hoje, as creches vão até às 17h, então uma mãe para chegar na Lomba do Pinheiro, na Restinga, na Mario Quintana e pegar o seu filho, tem que terminar o trabalho às 15h ou 16h. Nós estamos vendo uma expansão do horário (das creches) até às 19h”, comenta.

Sobre o evento desta terça-feira, o presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, reforça que é importante comemorar o Dia da Mulher e ressaltar o reconhecimento delas como líderes e empreendedoras em vários segmentos da sociedade. “Nada mais justo que fazer essa homenagem”, diz. Ainda na ocasião, o gerente comercial, de marketing e logística da Pirahy Alimento, Carlos Ely, anunciou a doação de 1 tonelada de arroz para a ONG Renascer da Esperança.