McDonald's anuncia fechamento de rede na Rússia

Trinta e dois anos depois que a icônica loja da praça Púchkin foi aberta em Moscou, ainda no ocaso da União Soviética, o McDonald's anunciou o encerramento temporário das suas operações na Rússia devido à guerra na Ucrânia.

Há 850 restaurantes da rede no país. A chegada da marca, em 31 de janeiro de 1990, foi um dos ícones do final do império comunista, dissolvido no fim de 1991.