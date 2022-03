Conflito entre Rússia e Ucrânia motiva defesa do aumento da produção brasileira de fertilizantes

Em nota, um dos principais players do setor de fertilizante no Brasil, o grupo Yara, ressalta que “a crise envolvendo Rússia e Ucrânia afeta a todos, com impactos diretos ao sistema alimentar global, seja pelo comprometimento da própria produção agrícola dos países envolvidos ou do fornecimento de matérias-primas como gás natural e fertilizantes”. O comunicado acrescenta que “a Yara Internacional e a Yara Brasil estão monitorando todos os cenários e desdobramentos desta situação e buscando alternativas para mitigar ao máximo as implicações na cadeia de valor do alimento, valendo-se de sua atuação global e de sua robusta rede de fornecedores”.

A recomendação do governo russo para que os fabricantes de fertilizantes daquele país interrompam as suas exportações e as restrições impostas à economia da nação europeia devido à guerra na Ucrânia preocupam o agronegócio brasileiro. A situação serviu para que as empresas que atuam com fertilizantes no Brasil levantassem a bandeira da necessidade de incrementar a produção local do insumo para diminuir o volume de importações.

Empresa Águia Fertilizantes busca tirar empreendimento de Lavras do Sul do papel

A dificuldade da oferta no setor de fertilizantes reascendeu o debate sobre o empreendimento da Águia Fertilizantes para produzir fosfato no município gaúcho de Lavras do Sul. O Projeto Fosfato Três Estradas prevê, em uma etapa inicial, a capacidade para atingir até 300 mil toneladas do produto anualmente (cerca de 10% a 12% da demanda gaúcha), porém o licenciamento ambiental da iniciativa é alvo de questionamentos por parte do Ministério Público Federal.

O CEO da Águia Fertilizantes, Fernando Tallarico, sustenta que iniciativas como a de Lavras do Sul tornariam o País menos suscetível ao mercado internacional. Ele recorda que o empreendimento vem sendo desenvolvido há mais de uma década, desde a descoberta das jazidas. O projeto já recebeu um aporte de mais de R$ 80 milhões, com a aquisição de propriedades e estudos, e uma quantia similar ainda precisaria ser investida para materializar o complexo.

O processo de licenciamento ambiental foi desencadeado a partir de 2015, mas até agora não foi obtida a licença de instalação. Tallarico estima que, após conseguir a autorização, dentro de oito meses é possível começar a produção. Contudo, em junho do ano passado o Ministério Público Federal ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP) a respeito do licenciamento ambiental do complexo. “Nós estamos parados, não estamos fazendo nada para avançar o projeto que não seja nos defender na Justiça, estamos simplesmente perdendo tempo”, comenta o CEO da Águia Fertilizantes.

Em nota, a assessoria do Ministério Público Federal informa que a ação movida tem como objetivo a declaração de nulidade de atos praticados no âmbito do licenciamento ambiental do Projeto Fosfato Três Estradas. Segundo o MPF, foram elaborados laudos técnicos e outras ações que apontam diversos vícios e irregularidades no âmbito do licenciamento ambiental do empreendimento. Entre os pontos defendidos na ação, está a necessidade de realizar consultas aos pecuaristas familiares que podem ser potencialmente afetados pelo complexo.