Obras nas pontes sobre o rio dos Sinos avançam na BR-116

As obras das pontes sobre o canal principal do Rio dos Sinos, na BR-116/RS, em São Leopoldo, estão quase finalizadas, com 97% dos serviços executados. Nestas travessias falta realizar serviços como a aplicação do pavimento asfáltico, sinalização e executar a conexão com a pista existente. As pontes sobre o canal principal estão em obras desde março de 2021.

Com relação às duas travessias sobre a várzea do rio dos Sinos, os trabalhos iniciados em dezembro de 2021 chegam a 27%. Já foram executadas todas as estacas das duas pontes e atualmente a equipe trabalha nos blocos de fundação. Quando as estruturas alcançarem a mesma fase das transposições do canal principal, o DNIT irá finalizar os serviços restantes das quatro travessias. A expectativa da autarquia é de que esta fase aconteça a partir de junho.

Ao todo, estão sendo construídas quatro novas pontes, paralelas às existentes, que irão duplicar o número de faixas de trânsito de duas para quatro, por pista, na BR-116/RS, no complexo dos Sinos. Este ponto é considerado um dos principais gargalos no tráfego do trecho metropolitano da rodovia - no qual, cerca de 140 mil veículos transitam diariamente.