Guerra na Ucrânia e sanções à Russia devem alimentar rali de commodities

A guerra no Leste Europeu tomou conta dos mercados globais, elevando os preços de várias commodities. O trigo, por exemplo, atingiu seu nível mais alto desde 2008. Já os preços do milho saltaram cerca de 25% neste ano até agora, atingindo no início desta semana seus níveis mais altos desde março de 2013.

O alumínio e o níquel alcançaram seus maiores preços em uma década.O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, disse na quarta-feira (2) que proporá um aumento de apenas 0,25 ponto porcentual nos juros dos Fed Funds, em reunião a ser feita em meados de março, estimulando as apostas de que o Fed não reagirá de forma muito agressiva para conter a inflação.

Esses desdobramentos têm ajudado os fundos mútuos de commodities em geral e os fundos negociados em bolsa a registrarem ingressos líquidos pela oitava semana consecutiva, segundo dados da Refinitiv Lipper. Isso marca a sequência mais longa desde um rali de 23 semanas que terminou em junho de 2021. As entradas na semana encerrada em 2 de março somaram US 867 milhões, atingindo recorde, segundo dados históricos desde 2011.

O aumento dos ingressos amplia os ganhos em commodities, muitos das quais atingiram altas de vários anos em 2021. Analistas disseram que a oferta global de algumas commodities, já apertada devido a obstáculos na cadeia de suprimentos, clima desfavorável e forte demanda, pode ser prejudicada ainda mais.

"As pessoas estão procurando uma maneira de sair do impacto da inflação, e as commodities realmente parecem um bom hedge", afirma Hakan Kaya, gerente sênior de portfólio da Neuberger Berman, cuja empresa aumentou a exposição em commodities de energia a pecuária e agricultura em 2022.

O índice S&P GSCI, referência para commodities, aumentou cerca de 30% este ano, enquanto o S&P 500, de base ampla, recuou cerca de 10%. Já o Bloomberg Commodity Index ganhou cerca de 30% durante o mesmo período."Esse é o tipo de ambiente em que as commodities provam por que estão no portfólio em primeiro lugar", diz Matt Stucky, gerente sênior de portfólio da Northwestern Mutual Wealth Management Co.

Embora os investidores possam se beneficiar do aumento dos preços das commodities, isso representa preocupações econômicas mais amplas. Analistas disseram que a inflação mais alta em conjunto com o crescimento econômico mais baixo podem aumentar o risco de recessão. Enquanto isso, investidores observam os ataques à Ucrânia e o efeito das sanções sobre a Rússia.