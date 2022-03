Winebar Pipas Terroir é nova opção de turismo e lazer no Vale dos Vinhedos

A bem-sucedida experiência de hospedagem inusitada dentro de pipas de vinho, oferecida pelo Pipas Terroir desde o ano passado, deu margem a um novo empreendimento no local, em Bento Gonçalves. Idealizado antes mesmo da inauguração da pousada, o Winebar Pipas Terroir foi oficialmente aberto nesta sexta-feira (4), consolidando o sonho da família proprietária do local de oferecer opções de turismo e lazer diferenciadas no Vale dos Vinhedos.

O estabelecimento, com 140 metros quadrados de área, passa a funcionar de quinta a domingo, em horários diferenciados, permitindo aos clientes degustar uma boa taça acompanhada de petiscos, sobremesa ou de uma refeição completa, com vista para os parreirais.

De acordo com a enóloga Graziela Feil, que gerencia todo o complexo Pipas Terroir Pousada & Winebar, o êxito da pousada permitiu o investimento no winebar, projeto que levou cerca de um ano e meio para sair do papel. O estabelecimento integra e complementa a hospedaria, com entrada pela recepção do Pipas Terroir.

Estabelecimento, recém-inaugurado em Bento Gonçalves, funciona integrado à hospedaria das pipas de vinho. Fotos: Pipas Terroir/Divulgação/JC

O novo espaço conta com 23 mesas no salão e capacidade para cerca de 80 pessoas, incluindo a área externa com um deque. Além disso, oferece a possibilidade de os clientes sentarem no jardim, podendo, inclusive, levar seus pets na visita.

A área externa conta com pufes e tem capacidade para cerca de 20 pessoas. "Para mim, que sempre imaginei essa experiência funcionando, abrir o winebar é a realização de um sonho construído em conjunto com minha família. Estamos ansiosos com esse início de atividades e para receber amigos e clientes", afirma a empreendedora.

No sábado (26), aproveitando o feriado de Carnaval, o winebar abriu em softopen para testes, recebendo hóspedes e alguns convidados. A experiência, segundo Graziela, foi fundamental para ajustar o serviço. A casa oferece vinhos e espumantes - de vinícolas parceiras e o vinho produzido na casa- em taças e garrafas, drinks, petiscos, saladas, pratos completos com carnes e sobremesas.

A ideia é receber os clientes que quiserem almoçar, degustar uma bebida no meio da tarde, curtir o happy hour ou jantar. Também servirá de opção para os hóspedes da pousada, que terão a cozinha aberta de quinta a domingo.

Nesse primeiro momento o local funcionará das 15h às 22h nas quintas e sextas-feiras, e das 12h às 22h nos sábados, com horário até às 20h aos domingos. Uma equipe de 10 funcionários atende na casa, que tem serviço à la carte.

Entre as especialidades, Graziela destaca como petiscos as tábuas de frios, burrata e brusquetas. Saladas, massas e pratos com carnes são as pedidas para almoço ou jantar. Os preços ficam em torno de R$ 60,00, em média (petiscos ou pratos), as bebidas em torno de R$ 30,00 (taças e drinks), e a carta de vinhos têm rótulos que variam entre R$ 50,00 e R$ 200,00. A longo prazo, a ideia é também disponibilizar o espaço para locação para eventos fechados.

Local tem vista privilegiada para os vinhedos, e funciona de quinta a domingo

O próximo passo dos empresários à frente do complexo Pipas Terroir é concretizar a construção de uma vinícola no terreno, uma propriedade de dois hectares, seguindo os planos iniciais, que previam os três empreendimentos. "Ainda estamos nos organizando para isso, mas é, com certeza, nossa próxima meta", adianta Graziela.