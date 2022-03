Marcopolo anuncia operação para oferecer testes de qualidade

A Marcopolo anunciou, nesta quinta-feira (3), mais um investimento em sua estratégia de diversificação de negócios. A Tecnopolo Engineering Services é uma iniciativa intraempreendedora para oferecer serviços de simulação e testes ao setor industrial. A operação terá estrutura para realizar testes de qualidade em empresas agrícolas, moveleiras, de autopeças e de estruturas metálicas da região Sul.

De acordo com Luciano Resner, diretor de Engenharia da Marcopolo, argumenta que o objetivo é aproveitar a expertise da companhia para oferecer a estrutura, o conhecimento de engenharia e a capacidade técnica para apoiar empresas da Região Sul que precisam realizar testes de qualidade e de eficiência em seus produtos. O executivo complementa que já foram realizados serviços para a indústria automobilística e de autopeças. Contatos estão encaminhados com o setor de moveleiro e agrícola da região para futuros serviços.

A atuação da Tecnopolo é ampla, desde o projeto conceitual até a validação final do produto, com ferramentas de engenharia assistida por computador. A companhia oferece ainda laudo e homologação junto aos órgãos certificadores. Os testes e simulações poderão ser realizados na Marcopolo, em Caxias do Sul, ou localmente, junto ao cliente.

O lançamento do Marcopolo Geração 8, no segundo semestre de 2021, foi decisivo para que a empresa passasse a oferecer externamente os serviços da Tecnopolo Engineering Services, responsável por todos os testes de confiabilidade e validação dos produtos. Foram feitas análises de durabilidade de materiais, resistência mecânica, segurança veicular, instrumentação, conforto térmico e aerodinâmica, entre outros, que garantiram a eficiência da nova linha da companhia.

As avaliações garantem que a linha G8 seja considerada um avanço em inovação para a companhia, com padrões únicos de segurança, conforto, conectividade, dirigibilidade e ergonomia, para passageiros e motoristas. Entre os testes realizados pela Tecnopolo para o lançamento da Geração 8 estão as simulações virtuais para dimensionar como o veículo se comporta em situações reais e as reproduções in loco, no campo de testes da companhia. Neste projeto, a companhia realizou ações inéditas, como as simulações de tombamento e colisão, que permitiram comprovar fisicamente a segurança dos passageiros em eventuais acidentes.