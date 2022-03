Aprovação de projeto que abre mercado elétrico deve ocorrer ainda neste ano

Atualmente, o ambiente de contratação livre de energia somente pode ser acessado no Brasil por grandes consumidores, aqueles que apresentam um determinado patamar de demanda elétrica e que podem escolher quem será o seu fornecedor. No entanto, o projeto de lei (PL) 414/2021, que tramita no Congresso Nacional, tem entre outros objetivos propiciar a abertura total desse mercado, permitindo inclusive que clientes de baixa tensão (residenciais e pequenos comércios, por exemplo) possam migrar para essa opção. A perspectiva é que a matéria seja aprovada ainda neste ano e, a partir de 42 meses da vigência da lei, todo consumidor poderá decidir pelo seu provedor de energia.

“É um projeto que trata da modernização geral do setor elétrico, mas, em especial para a sociedade, é a questão da abertura do mercado livre para todos os consumidores, isso é revolucionário”, frisa o presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), Rodrigo Ferreira. Na prática, a iniciativa permitirá que qualquer consumidor cativo, que é atendido por uma distribuidora local (como a RGE, CEEE-D, Celesc entre outras), possa ter mais liberdade de escolha.

Hoje, esse cliente, em sua conta de luz, paga o serviço de distribuição e incluído o custo da geração (uma espécie de venda casada), que a distribuidora comprou de outra empresa. Com a aprovação do PL 414, o usuário poderá optar por pagar apenas o chamado “fio” da distribuidora e procurar um fornecedor de energia da sua preferência, arcando com a geração separadamente e podendo buscar melhores preços. Essa modalidade de comercialização de energia já é muito adotada pelo setor industrial no País, que não tem as barreiras da baixa tensão para migrar para esse ambiente.

No momento, conforme Ferreira, no Brasil existem cerca de 10 mil consumidores totalmente livres (que têm demanda acima de 1 MW e podem escolher comprar de qualquer fonte de energia, como térmicas ou grandes hidrelétricas) e especiais (entre 1 MW e 0,5 MW e que só podem adquirir de fontes incentivadas e alternativas, como a solar e a eólica). Apesar do número pequeno de agentes, cerca de 35% da energia produzida no País é comercializada no mercado livre, porque em torno de 85% do consumo industrial é atendido por esse meio. “Estender esse benefício para o restante da sociedade vai trazer concorrência e mais eficiência, o que é muito positivo”, afirma o presidente executivo da Abraceel.

Ferreira tem a expectativa que o PL 414 poderá ser analisado na Câmara dos Deputados ainda em março para voltar ao Senado (o projeto já tinha sido aprovado nessa Casa) para a última revisão e depois ser encaminhado à sanção presidencial. Todo esse processo, o dirigente calcula que possa ser concluído entre 60 a 90 dias.

Já o diretor do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) e sócio-diretor da Noale Energia, Frederico Boschin, prevê que a proposta será aprovada ainda neste ano, entretanto, como se trata de um tema complexo, ele acredita que a votação do projeto de lei somente ocorrerá após as eleições. Boschin reitera que o desfecho desse assunto é aguardado há muito tempo pelo setor elétrico.

Ele destaca que é importante ampliar a liberdade energética do consumidor brasileiro, algo que também tem evoluído através da geração distribuída (que se propagou por meio da instalação de painéis fotovoltaicos em residências, comércios, indústrias e zonas rurais). O sócio-diretor da Noale Energia não espera, logo no início, que ocorra uma adesão em massa dos consumidores de baixa tensão ao mercado livre, mas, em longo prazo, há a perspectiva de ser seguido o exemplo de outros países e os usuários desenvolverem uma maior familiaridade com o tema.

“Na Alemanha, se compra (energia) pela Internet, escolhendo o fornecedor mais barato”, cita Boschin. Ele enfatiza que a abertura do mercado livre de energia no Brasil acontecerá simplesmente com a diminuição das exigências técnicas para os consumidores que quiserem entrar nesse ambiente.