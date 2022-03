Clientes do Itaú apontam depósitos e saques não identificados nas contas

Clientes do Itaú têm relatado nas redes sociais problemas em seus extratos bancários nesta quinta-feira (3). O assunto está entre os mais comentados do Twitter nesta manhã.

Usuários do banco dizem que estão sem saldo na conta e outros afirmam que foram feitos saques não identificados. Há relatos também de entrada de dinheiro não especificado e pagamentos feitos que retornaram às contas dos clientes.

De acordo com usuários, não é possível acessar a conta pelo aplicativo e site. O app do Itaú exibe uma mensagem que diz "estamos melhorando nossos serviços. Tente novamente mais tarde."

Após as reclamações, o Itaú publicou uma mensagem no Twitter dizendo que "alguns clientes" estão tendo problemas com a demonstração do extrato e saldo de conta corrente. Também informa que irá corrigir o erro "o mais rápido possível".

Procurado pelo UOL, o Itaú disse que está atuando para corrigir o problema de intermitência que afeta seus sistemas, com impacto na demonstração do extrato e saldo de conta corrente para parte de seus clientes.

"O banco lamenta o transtorno e trabalha para que a situação seja corrigida o mais rapidamente possível", informa o banco em nota.

O Itaú não informou à reportagem quantos clientes foram afetados com essa falha.