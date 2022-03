Tecon Rio Grande celebra 25 anos e mantém projeto de ampliação de cais

O Tecon Rio Grande registrou até agora em sua história a movimentação de cerca de 14,2 milhões TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), desde a sua primeira operação realizada em 1º de março de 1997, há 25 anos. Para o futuro, entre os planos que o complexo apresenta, está a expansão do seu cais para receber embarcações de portes maiores.

O diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, detalha que a ideia é deixar os três berços (estruturas onde as embarcações atracam) do complexo com 400 metros cada um (no momento eles possuem 300 metros de extensão, então para esse aprimoramento seria preciso ampliar o cais em mais cerca de 300 metros). Essa é uma iniciativa que o terminal vem estudando há algum tempo, mas Bertinetti argumenta que, com as atuais incertezas do comércio internacional (ainda afetado pelos reflexos da pandemia de coronavírus, escassez da oferta de contêineres para o mercado brasileiro e turbulências políticas), não é possível fazer uma previsão de quando será desenvolvido o empreendimento.

“Na hora em que o mercado se estabilizar e os grandes navios confirmarem escala em Rio Grande, óbvio que vamos começar os investimentos”, frisa o dirigente. Se a obra fosse iniciada hoje, ele estima que seriam necessários mais de R$ 600 milhões para concluir o projeto. Sobre as perspectivas de movimentação no Tecon Rio Grande para 2022, o executivo espera um resultado semelhante ao do ano passado, quando foram operados aproximadamente 666 mil TEUs (em 2020 tinham sido trabalhados cerca de 675 mil unidades). Bertinetti ressalta que o terminal está prospectando novas cargas e tentando melhorar custos logísticos para enfrentar a concorrência dos portos catarinenses e manter volume.

O Tecon vem investindo na conteinerização de itens tradicionalmente transportados a granel, com projetos envolvendo artigos como toras de madeira e trigo, além do fomento à importação de fertilizantes via contêineres. A exportação de proteína animal e madeira compensada do Uruguai via porto de Rio Grande é outra ação da unidade. Em 2021, o Tecon registrou crescimento de 226% de cargas vindas do país vizinho, em comparação ao mesmo período de 2020.

Quanto aos fluxos das mercadorias, o terminal gaúcho, que pertence ao grupo Wilson Sons, registra a proporção de 74% das operações concentradas nas exportações e 26% na importação. Entre os artigos que chegam ao Rio Grande do Sul pelo complexo estão peças, produtos químicos, resinas e plásticos de países como China, Estados Unidos, Marrocos, Bélgica e Singapura. Já a saída abrange elementos da indústria de transformação, frango congelado, madeira e móveis que vão para nações como Estados Unidos, China, Peru e Arábia Saudita.

Dentro do cenário internacional, Bertinetti comenta que a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia é uma questão que afeta o Tecon e o Brasil como um todo. Entre os pontos impactados estão as importações de fertilizantes e as exportações de cargas como frangos, suínos e fumo. “Tem vários produtos que vão para a Rússia e agora vão trancar”, alerta o dirigente.