Madero inaugura seu primeiro restaurante em Gramado

O chef e empresário Junior Durski elegeu Gramado, no Rio Grande do Sul, para abrir o 14º restaurante do Grupo Madero no Estado. Será o primeiro Madero Burger na cidade.

O local escolhido é a avenida das Hortênsias, n° 1.727, com inauguração prevista para o próximo este sábado (26). Para receber os fãs da marca, o Madero Burger traz um conceito fast casual, com o cardápio do Madero Container e conta com mais de 500m² e capacidade para mais de 100 pessoas. O projeto arquitetônico é de Kethlen Ribas Durski com muita madeira e tijolos aparentes.

O restaurante combina um cardápio um pouco mais reduzido que o Madero Steak House, com muitas das criações do chef Junior Durski, com ingredientes orgânicos, naturais e sem conservantes, com procedência garantida da Cozinha Central, localizada em Ponta Grossa, e da Fazenda Madero.

A estrela é o premiado Cheeseburger Madero - 180g de carne pura e grelhada em fogo forte, pão crocante assado na hora, alface e tomate orgânicos e frescos, queijo tipo cheddar e maionese artesanal - acompanhado por batatas fritas, além de outras iguarias, como o Choripán - famoso sanduíche argentino (linguicinha artesanal 130g, defumada e grelhada em fogo forte, alface, vinagrete e maionese artesanal).

Outra novidade são os pratos prontos e congelados “to go”, com a assinatura do Chef Junior Durski: berinjela à parmegiana, brandade de Tilápia, estrogonofe de carne e de frango, linguicinha Madero, peito de frango com purê de batata e picadinho de carne.

Há descontos no cardápio do horário do happy hour, de segunda a sexta-feira das 17h às 20h, presencial no restaurante, exceto feriados. E há ainda a possibilidade de compra pelo app Grupo Madero, disponível para os sistemas iOS e Android.