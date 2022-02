CPFL confirma investimento de R$ 1,5 bilhão em transmissão de energia no Estado até 2026

O grupo CPFL Energia, empresa que assumiu o controle da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T) após vencer o leilão de privatização da estatal em julho do ano passado, confirmou o planejamento de investir R$ 1,5 bilhão no Rio Grande do Sul até 2026. O presidente da CPFL Transmissão, André Gomes, e o diretor de operações da empresa, Celso Guimarães, apresentaram nesta sexta-feira (25), no Palácio Piratini, os planos da companhia ao governador Eduardo Leite.

O grupo prevê, entre outras ações, a substituição e instalação de 50 transformadores, além da criação de cerca de 6 mil empregos. O governador argumenta que os investimentos robustos do setor privado vão destravar projetos e consolidar a posição do Rio Grande do Sul como um Estado capaz de gerar mais energia e com melhor distribuição.

"É algo que vai alavancar a nossa economia tanto pelas obras propriamente ditas das linhas de transmissão e das subestações como pelo impacto que esse melhor escoamento de energia vai gerar para outros investimentos. O Estado sai ganhando muito e se comprova como uma decisão acertada o processo de privatização”, afirma Leite. Para assumir o comando da CEEE-T, o grupo CPFL ofertou o lance de R$ 2,67 bilhões pela estatal. O mínimo que havia sido estipulado previamente pela transmissora era de R$ 1,69 bilhão, ou seja, o leilão resultou em um ágio de 57,13%.

O governador também destaca a reunião dessa sexta-feira como uma oportunidade de alinhamento entre o governo e a empresa em relação aos processos de licenciamento. “Importante para estarmos preparados como governo para receber todos esses projetos que virão e termos toda a estrutura necessária à disposição para que esses investimentos ocorram com celeridade”, ressalta Leite.