Indústria gaúcha manifesta preocupação quanto à possível escassez de gás natural

Por se encontrar no extremo do País e contar basicamente com apenas o gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) para atender as suas demandas, o Rio Grande do Sul historicamente enfrentou limitações quanto ao abastecimento de gás natural. No entanto, a apreensão quanto à questão se intensificou nos últimos dias, principalmente entre a classe industrial, porque há a perspectiva que os volumes do combustível a serem disponibilizados no Estado em 2024 e 2025 sejam bem menores do que os verificados neste e no próximo ano.

O sinal de alerta foi acionado devido à recente chamada pública para contratação de capacidade de transporte da empresa TBG, operadora do Gasbol. Conforme o resultado do certame, foi alocada uma capacidade de 1.727 milhão de metros cúbicos diários de gás natural a ser entregue no Rio Grande do Sul a partir de março até o final deste ano. Em 2023, o volume será de 1.728 milhão de metros cúbicos diários, mas em 2024 esse número cai para 1.084 milhão de metros cúbicos e em 2025 fica em 1.081 milhão de metros cúbicos. Já para 2026, sobe para 1.374 milhão de metros cúbicos ao dia. A diferença de cerca de 600 mil metros cúbicos a menos nos anos de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul será, se não mudar a chamada pública, realocada para Santa Catarina.

Esse cenário fez com que a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) solicitasse à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a anulação da chamada pública. A ANP, em resposta ao pedido da concessionária gaúcha, resolveu suspender temporariamente o processo e abriu prazo de cinco dias úteis (que se encerra em 8 de março) para a manifestação de todos os participantes do certame da TBG (que além da Sulgás, contou com a Petrobras e a Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS).

O coordenador do Grupo Temático de Energia e Telecomunicações da Fiergs, Edilson Deitos, destaca que, se os volumes previstos não forem alterados, pode haver um “estrangulamento” da oferta de gás natural para o Rio Grande do Sul nos anos de 2024 e 2025. Ele revela que na terça-feira (22) foi realizada uma reunião entre representantes da Sulgás e grandes consumidores de gás natural no Estado (Gerdau, Braskem, GM, Tramontina e Marcopolo), juntamente com a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), para discutir o tema.

Desse encontro, o integrante da Fiergs comenta que saiu a decisão de tentar uma reunião com a ANP, sem a presença da Sulgás, para entender os motivos da redução do volume de gás entregue ao Estado. Porém, a agência na quarta-feira (23) determinou a suspensão temporária da chamada pública e informou que não se reuniria neste momento com quem não era integrante direto no processo. “É de conhecimento de todos que o Rio Grande do Sul tem uma limitação quanto ao fornecimento de gás natural, então de forma alguma o Estado abriria mão desse volume de gás, é preocupante para a indústria gaúcha”, ressalta Deitos. O empresário espera que o bom senso prevaleça e que se encontre alguma alternativa para que o Rio Grande do Sul não fique com uma oferta muito limitada do combustível nos próximos anos.