RS ultrapassa SP e se torna maior parceiro comercial da Argentina no Brasil

Em 2021, o Rio Grande do Sul se tornou o principal mercado da Argentina no Brasil. A balança comercial entre o Estado e os argentinos teve resultado de US$ 3,1 bilhões em transações durante o ano. A Argentina vendeu cerca de US$ 2,1 bilhões em produtos ao mercado gaúcho, enquanto o Estado exportou cerca de US$ 1 bilhão Com este resultado, o Rio Grande do Sul ultrapassou São Paulo, até então principal parceiro comercial argentino no País, que chegou ao valor de US$ 2,5 bilhões na balança comercial.

A informação foi confirmada pelo embaixador da Argentina no Brasil, ex-presidente do País e ex-governador da província de Buenos Aires, Daniel Scioli, durante visita às casas dos poderes Executivo e Legislativo do Estado.

O Rio Grande do Sul importou da Argentina, principalmente, picapes, automóveis, milho, motores e petróleo, enquanto exportou majoritariamente polímero etileno, autopeças, polipropileno, máquinas agrícolas e hidrocarbonetos durante o ano de 2021.

“Isso é fruto de trabalho junto ao governo do Estado e a empresários. A partir de encontros com o governador Eduardo Leite (PSDB) e (o deputado estadual) Frederico Antunes, unimos esforços e tomamos decisões. Agora, este é o resultado”, afirmou Scioli.

“O Rio Grande do Sul é o nosso primeiro mercado no Brasil, e acreditamos que deve continuar assim em 2022, inclusive aumentar”, declarou o chefe de seção econômica da Embaixada, ministro Rodrigo Bardoneschi.

Um dos produtos de importação que devem ajudar a aumentar a relação comercial entre a Argentina e o Rio Grande do Sul é o milho. A estiagem que atinge o Estado deve causar quebra de cerca de 70% da safra do grão gaúcho, o que deve fazer com que indústrias produtoras da proteína animal tenham que importar milho de fora do País. A Argentina é um dos principais mercados.

“Somos um grande fornecedor de milho para o Brasil, sempre foi um dos nossos principais produtos de exportação para o País e para o Rio Grande do Sul. Então, estamos muito interessados em continuar e aumentar esse comércio”, disse Bardoneschi.

A agenda da comitiva da embaixada argentina em Porto Alegre, além de reunir autoridades do poder público como Leite, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), o presidente da Assembleia Legislativa Valdeci Oliveira (PT) e secretários de Estado, também contou com a presença de empresários e representantes de empresas. Entre eles: Compass, Grupo Dass, Marcopolo, Randon, Renner, Sulgás, Tramontina e Uniagro.