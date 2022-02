Antônio Prado, na Serra Gaúcha, tem novo hotel em operação

novo hotel da rede Axten Travel Inn, O município de Antônio Prado, localizada na Serra gaúcha, tem o maisque entrou em operação no dia 11 de fevereiro. O empreendimento foi construído em área privilegiada, no alto de uma colina, onde é possível ter uma vista de 180 graus da cidade. O empreendimento é da Nelffor Incorporadora com o plano de negócios desenvolvido pela M.Stortti Business Consulting Group.

Até o momento, cerca de R$ 29 milhões foram investidos no empreendimento, em um espaço que dispõe de 125 apartamentos, centro de convenções, piscina, spa, restaurante e bar panorâmico, além de infraestrutura completa para receber os hóspedes. Segundo Horacio Forni, gerente de construção da incorporadora, a escolha pelo município se deu pelo fato de não haver no local uma operação nestes moldes, além de poder desfrutar de todo o patrimônio histórico que a cidade oferece. "Esse é um hotel executivo com tempero tipicamente italiano”, afirma.

De acordo com Forni, o hotel pretende receber diferentes tipos de visitantes. “Estamos trabalhando com dois segmentos, que são os business (pessoas que viajam a trabalho) e, de quinta a domingo, turistas que podem aproveitar a paisagem exuberante junto à natureza, que proporciona momentos agradáveis junto à família”, acredita.

A abertura do hotel possibilitou a criação de 30 empregos diretos, mas esse número pode chegar a 37 ou mais quando a operação alcançar os 60% de ocupação, o que gera uma expectativa grande para a Nelffor, que prevê um crescimento importante para a região a partir da criação de um polo turístico diferenciado unindo Antônio Prado, Flores da Cunha e Nova Pádua.

Para Maurênio Stortti, CEO da M.Stortti Business Consulting Group, o empreendimento tem tudo para movimentar a economia da Serra gaúcha. “Nossa aposta é que o hotel se torne uma referência em hospedagem na região, trazendo mais turistas para desfrutarem de um local que ainda tem muito a ser explorado”.