Reparos em novo navio movimentam Estaleiro Rio Grande

Está prevista para chegar na manhã desta quarta-feira (23) ao Estaleiro Rio Grande a embarcação Siem Helix II (pertencente à norueguesa Siem). O navio deverá ficar aproximadamente 30 dias no complexo da empresa Ecovix para fazer reparos semelhantes aos que foram realizados no seu “gêmeo”, o Siem Helix I, em setembro do ano passado, também na estrutura da Metade Sul do Estado.

O diretor operacional da Ecovix, Ricardo Ávila, detalha que se trata de uma revisão de cinco anos do Siem Helix II e os trabalhos envolverão serviços de pintura, checagem de equipamentos, motores, leme, entre outras ações. A embarcação, que tem 157,6 metros de comprimento e 31 metros de boca (largura), opera no setor de petróleo fazendo intervenções em poços, desde perfuração, estimulação de produção e manutenção.

A perspectiva é que as demandas geradas pelo navio mobilizem de 500 a 700 pessoas no estaleiro, entre eletricistas, pintores, mecânicos e demais profissionais. Será utilizada mão de obra própria e terceirizada e, atualmente, a estrutura conta com em torno de 140 funcionários ligados diretamente à Ecovix. As melhorias no navio serão feitas em parceria com a empresa DockBrasil, que atua com reparação naval. O valor do contrato não foi revelado. Em dezembro, havia a expectativa que a embarcação Seven Waves, da Subsea 7, também utilizasse o Estaleiro Rio Grande, mas a companhia demandante acabou mudando seu planejamento.

Ávila revela que o estaleiro está prospectando novas encomendas na área de reparos navais e, no momento, está envolvido na negociação de sete propostas de diferentes armadores. “A nossa expectativa é que sejam realizados mais dois ou três reparos ao longo deste ano”, afirma o dirigente. Além dessa atividade, o complexo está envolvido com a movimentação de cargas, como toras de madeira e celulose, que tem verificado uma procura frequente, com pelo menos uma operação semanal.

Conforme Ávila, o mercado de construção naval também voltou a se aquecer um pouco no Brasil e tem sido observado pela empresa. Outra possibilidade futura vislumbrada pela Ecovix é participar do desenvolvimento do mercado offshore (projetos desenvolvidos no mar) da energia eólica. O dirigente comenta que o Estaleiro Rio Grande pode ser um ponto de apoio para os empreendedores dessa área, podendo atuar na movimentação, implementação e manutenção das torres desses parques eólicos. “Esses empreendimentos precisam de uma base marítima próxima, parece lógico que os estaleiros do Brasil acabem oferecendo esse serviço de apoio”, argumenta Ávila.