Fecomércio-RS inaugura a Casa do Comércio Gaúcho

A Fecomércio-RS inaugura nesta terça-feira (22) a nova sede da instituição - a Casa do Comércio Gaúcho, no bairro Anchieta, em Porto Alegre. O local, que abriga a parte administrativa da Federação do Comércio, colaboradores de Sesc/RS e Senac-RS, foi fruto de um projeto estruturado de planejamento e organização da entidade. “Nossa obra teve um orçamento de construção de mais de 220 milhões de reais. Além de bonita, a nova sede ficou mais funcional, permitindo que os trabalhos de Sesc, Senac e Fecomércio sejam executados de forma mais eficiente”, afirma o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

Com 37 mil metros quadrados e um investimento de R$ 223,13 milhões, a obra iniciou no ano de 2016 e encerrou em julho de 2020, quando aconteceu a mudança escalonada nos funcionários da antiga sede - então localizada na avenida Alberto Bins, no centro da capital gaúcha. Somente 10 anos após a compra do terreno que a obra foi iniciada e entre planejamento, construção e mudança para o novo espaço, foram 16 anos de organização da entidade para viabilizar o projeto pensando no ano de 2006.

O novo espaço foi pensado para promover o desenvolvimento do setor, dando voz e autonomia às empresas que representa e toda sua base de sindicatos filiados. Além disso, o complexo, que conta com auditórios e salas de reuniões completas para a realização de eventos externos, conta com dois restaurantes, cafeteria, área verde, espaço de jogos, escola de educação infantil, academia e áreas de lazer para os mais de 500 colaboradores.

O local possui a Certificação de Alta Qualidade Ambiental, reconhecimento internacional conhecido como Certificação AQUA e opera focado na sustentabilidade: energia solar a partir de 1.250 placas fotovoltaicas representa 50% do consumo total de energia; estação de tratamento de esgotos própria que trata 100% do esgoto produzido; lago artificial e uma bacia de contenção de grande dimensão, com o objetivo de drenar a água do nosso terreno e também reduzir possíveis alagamentos no entorno; sistema de pavimentação permeável e de tetos verdes, o que possibilita a captação de água da chuva de forma a atender a 100% da necessidade de água de reuso do prédio.

Além de eficiente e sustentável, o local está sendo preparado para atender as reais necessidades do setor. Entre as novidades da operação, está a inauguração, no mês de março, do Lab Fecomércio - uma incubadora empresarial dedicada ao desenvolvimento de tecnologia para o comércio e serviços. Sua estrutura física, de mil metros quadrados, comportará cerca de 250 pessoas e contará com estúdio para foto, gravação e transmissão de áudio e vídeo, salas de webconferência e locais para realização de apresentações. “O LAB Fecomércio vai viabilizar o acesso a uma tecnologia digital avançada que seria cara para ser adquirida e utilizada individualmente pelas empresas e sindicatos. Isso dará às empresas do setor terciário mais condições de competir expandindo mercados, criando e ampliando sua cesta de produtos. A ideia é priorizar empresas de micro e pequeno porte, em modelo startup, mas empresas de qualquer porte serão bem-vindas”, destaca o dirigente.