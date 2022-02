Empresa do Santander abre 350 vagas para pessoas com deficiência atuarem em Novo Hamburgo

A SX Negócios, plataforma de geração de negócios e atendimento online aos clientes do Santander em todo o País, está com processo seletivo aberto em Novo Hamburgo (RS) para pessoas com deficiência. São 350 vagas abertas, com contratação imediata para trabalho presencial.

Os candidatos devem ter Ensino Médio completo ou Superior em andamento ou concluído, além de disponibilidade de horários e conhecimento básico de informática. Também é desejável experiência com negociação e vendas, mas essa habilidade não é imprescindível, já que a empresa oferece treinamento a todos os contratados. As inscrições para as vagas podem ser feitas na página de carreira https://sxnegocios.gupy.io/.

Os salários são partir de R$ 1.100,00 com remuneração variável, o que pode triplicar este valor. O empregador oferece plano de saúde e odontológico, vale-alimentação ou refeição, seguro de vida, participação anual de lucros e parceria com gympass (benefício para bem-estar físico e mental).

"É alta a demanda de pessoas com deficiência, especialmente em uma região distante das grandes metrópoles. Quando se trata de uma região com 250.000 habitantes, como Novo Hamburgo, o desafio de competir por este recurso faz as empresas se desafiarem para que sejam escolhidas por estas pessoas", afirma Thiago Lopes, head de pessoas da SX Negócios. "A SX também tem um projeto de fomentar o projeto de inclusão de pessoas com deficiência, indo além dos 5% estabelecido em lei", completa.

A unidade de Novo Hamburgo da SX Negócios entrou em atividade em 2020 e já contratou mais de 4 mil pessoas.