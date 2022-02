CGT Eletrosul investirá R$ 2,1 bilhões no Parque Eólico Coxilha Negra

A CGT Eletrosul construirá em Sant’Ana do Livramento um novo parque eólico com capacidade instalada de 302,4 MW – energia equivalente ao consumo de uma região com 1,7 milhão de habitantes. Os investimentos no Parque Eólico Coxilha Negra estão estimados em R$ 2,1 bilhões.

A empresa já tinha divulgado em outubro a intenção de desenvolver o complexo, mas não tinha revelado valores da iniciativa. Agora, foram assinados os contratos entre a CGT Eletrosul e a WEG para o fornecimento de 72 aerogeradores de 4,2 MW, fabricados no Brasil, incluindo os serviços de logística, montagem e comissionamento, além de operação e manutenção dos equipamentos do Parque Eólico Coxilha Negra.

A CGT Eletrosul já possui uma estrutura constituída próxima ao local do novo empreendimento, o complexo Cerro Chato. O projeto do Parque Eólico Coxilha Negra já conta com licença ambiental de instalação, emitida pelo Ibama. O sistema de transmissão do empreendimento será composto por duas subestações coletoras.

As obras do Parque Eólico Coxilha Negra devem começar até o final do primeiro semestre de 2022. Estima-se a criação de 310 empregos diretos e cerca de 150 indiretos. Já o início da operação do empreendimento está previsto para ocorrer até o final do ano de 2024. A energia gerada será comercializada no mercado livre (formado por grandes consumidores que podem escolher de quem vão comprar a energia).

Expansão da Geração Eólica

Atualmente, a CGT Eletrosul é proprietária exclusiva do Complexo Cerro Chato, composto por seis parques eólicos, com 69 aerogeradores em plena operação e 138 MW de potência instalada, na região de Sant’Ana do Livramento. Agora, a empresa promove a continuidade de sua política de investimentos e amplia a geração eólica, por meio da construção do Parque Coxilha Negra, que será instalado em áreas limítrofes às unidades já existentes. Com a implantação do novo empreendimento, a CGT Eletrosul alcançará a marca de 440 MW de geração a partir da força dos ventos – energia equivalente ao consumo de uma cidade com cerca de 2,5 milhões de habitantes.