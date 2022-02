Mercado nacional de GLP espera recuperação para 2022

Tendo fechado 2021 com uma retração do consumo geral de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil na ordem de 1,11%, o setor projeta retomar o crescimento neste ano. O presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), Sergio Bandeira de Mello, adianta que a estimativa é de um incremento entre 0,5% a 1,5%.

“A gente acredita que vai ser um ano de crescimento, mas tímido” reforça o dirigente. Mello detalha que, no ano passado, o gás comercializado em embalagens acima de 13 quilos (que costuma ser chamado de GLP de uso industrial) teve um aumento de consumo de 7,45%, o que segundo ele representa uma retomada da atividade econômica. Porém, o gás de cozinha vendido em botijões de até 13 quilos, que corresponde a cerca de 70% do mercado, registrou uma queda de 4,18%. Na contramão do País, o Rio Grande do Sul apresentou elevação no consumo geral de GLP na ordem de 0,9%, com alta de 10,4% em embalagens acima de 13 quilos e redução de 4,2% em vasilhames até 13 quilos.

O integrante do Sindigás considera que um dos motivos que pode explicar essa retração no País é a base de comparação, já que em 2020 as pessoas ficaram mais em casa, com um isolamento social mais forte do que no ano passado. Com os consumidores mais tempo em suas residências, a tendência é do uso do gás de cozinha ser mais intenso, até porque os restaurantes têm um aproveitamento mais eficiente do combustível do que o público em geral.

Mello acrescenta que o preço do botijão de 13 quilos na casa dos R$ 100,00 (patamar médio que foi atingido no País e no Rio Grande do Sul a partir de outubro passado) começa a criar um cenário que coloca em dúvida a inelasticidade (sem grandes variações) da demanda pelo produto. De fevereiro de 2021 ao mesmo mês em 2022, o reajuste acumulado da Petrobras sobre o gás de cozinha foi na ordem de 39,18%.