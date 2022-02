RS tem quase 700 vagas abertas em concursos públicos

Juliano Tatsch

Para quem está em busca de uma vaga de trabalho neste início de ano, uma alternativa são os concursos públicos. No Rio Grande do Sul, pelo menos 696 vagas estão com inscrições abertas para a realização das provas. Com exigência de Ensino Fundamental Incompleto até Ensino Superior completo, os salários variam entre R$ 869,30 e R$ 21.506,85.