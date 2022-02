TW Transportes inicia operações em centro logístico de Sapucaia do Sul

Nesta quinta-feira, a TW Transportes - companhia que presta serviços de transportes, armazenagem e montagem - iniciou, oficialmente, as suas operações no Eco Parque Lourenço & Souza, centro logístico localizado em Sapucaia do Sul.

Com investimento que ultrapassa já os R$ 100 milhões e projeção de mais de 1,5 mil postos de trabalho diretos até a conclusão do empreendimento, o Eco Parque vem se consolidando como um dos principais centros logísticos da região sul do País.

O presidente da TW Transportes, Alexandre Schmitz, afirma que a expectativa é de uma parceria de longo prazo junto ao condomínio empresarial. "Diversos foram os fatores que nos levaram a escolher o local: localização privilegiada, infraestrutura com alta tecnologia e segurança, além da disposição do Executivo para que as questões legais estivessem em dia em pouco tempo", relata.

A projeção é que no primeiro semestre de 2022 sejam disponibilizadas ao mercado pelo Eco Parque mais 24 mil m2 de área construída, já com tratativas de locações avançadas, conforme relata Filipe Christianetti, sócio-diretor da Chico Imóveis, que é a empresa responsável pela gestão do negócio. "Em 2022, teremos dois prazos de entrega: um no primeiro semestre, com 14 mil m2, e outro no segundo semestre, com mais 10 mil m2", detalha.

Já com as fases 1 e 2 do complexo finalizadas, o empreendimento conta, no total, com uma área de terreno de 230 mil m2 e prevê ter 110 mil m2 de área construída até 2024. Para as próximas entregas, conforme Christianetti, há tratativas avançadas com empresas do segmento industrial, logístico e companhias de e-commerce.

De propriedade do deputado estadual Vilmar Lourenço (PSL) e da família da vice-prefeita de Sapucaia do Sul, Imília de Souza (PRTB), o empreendimento destaca como um dos seus principais diferenciais a posição estratégica, estando a 100 metros da BR-116 e nas proximidades da BR-448, RS-118 e BR-290.

Além disso, o empreendimento conta com pavilhões modulares, com 1 mil m2 cada e com pé direito de até 12 metros; edifício garagem com 300 vagas; heliponto privativo de 400 m2; área de descanso e uso coletivo para motoristas e demais colaboradores; centro de eventos para mais de 400 pessoas e refeitório com capacidade para mais de 2 mil refeições diárias.

"Estamos estudando, até o fim do projeto, também instalar uma creche para dar tranquilidade aos pais que forem trabalhar no Eco Parque e queremos ainda, até o fim do projeto, instalar 100 mil placas solares, criando uma mini usina de energia elétrica no local", ressalta Lourenço.