ANA autoriza redução da vazão liberada por barragem da termelétrica Candiota III

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) publicou, nesta quarta-feira (16), a Resolução nº 117/2022, que autoriza a operação excepcional do reservatório da usina termelétrica (UTE) Candiota III. Segundo o documento da ANA, a Barragem II da UTE Candiota, localizada no arroio Candiota (RS), está autorizada a liberar uma vazão mínima de 187 litros por segundo até 10 de julho em vez dos 634L/s definidos pela Outorga nº 1.965/2019. Vazão é o volume de água que passa por um determinado ponto durante um período específico.

A redução da vazão liberada pela Barragem II, que fica no município de Candiota (RS), foi solicitada à ANA pela Eletrobrás CGT Eletrosul em 20 de janeiro, devido à redução acelerada do nível da barragem desde dezembro, o que pode comprometer o abastecimento e a operação da UTE. A instituição do setor elétrico também alegou que o município decretou estado de emergência em janeiro em função da estiagem na região.

Nesse cenário a Eletrobrás CGT Eletrosul solicitou a redução temporária da vazão mínima a ser liberada pela Barragem II da usina termelétrica no patamar de 187L/s, que corresponde à vazão ecológica recomendada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (SEMA-RS), enquanto durar o decreto de estado de emergência em Candiota, vigente até 10 de julho. A vazão ecológica é o fluxo de água necessário para a manutenção do equilíbrio ambiental num curso d’água.

A outorga

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um instrumento de gestão que está previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, cujo objetivo é assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos. Para corpos d’água de domínio da União, interestaduais e transfronteiriços, a competência para emissão da outorga é da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Assista à animação da ANA para saber mais sobre a outorga.

Operada pela Eletrosul no município de Candiota desde janeiro de 2011, a usina termelétrica Candiota III tem uma potência instalada de 350 megawatts (MW) e opera a vapor utilizando carvão mineral como combustível principal. A UTE é conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) pela Subestação Presidente Médici e tem relevância para a operação da 2ª Interligação Brasil/Uruguai, por meio da Conversora de Frequência de Melo.