Braskem fará parada de manutenção no polo petroquímico de Triunfo de março a julho

Está prevista para durar do final de março até o fim de julho a realização da parada geral de manutenção das plantas de polietileno, polipropileno e da central de matérias-primas (antiga Copesul) que a Braskem possui no polo petroquímico de Triunfo. A ação, que é realizada a cada seis anos, faz parte de um plano de investimento de cerca de R$ 840 milhões que a companhia pretende aportar em 2022 em suas unidades no Rio Grande do Sul.

O gerente de Relações Institucionais da empresa no Estado, Daniel Fleischer, comenta que a iniciativa era para ser desencadeada mais cedo, mas foi postergada em função da nova variante do coronavírus, a Ômicron. Durante a parada no Rio Grande do Sul, a Braskem irá abastecer seus clientes com estoque e com a produção dos seus complexos em outros estados. A unidade de eteno verde (feito de etanol) da companhia em Triunfo continuará operando neste primeiro semestre e deve fazer sua parada apenas em novembro. A ampliação da capacidade dessa estrutura (de 200 mil toneladas para 260 mil toneladas anuais) é outra medida que faz parte do pacote de investimentos projetado pela empresa para este ano.

As paradas de manutenções têm como objetivo melhorar a segurança e a performance operacional, no entanto, apesar do anúncio dessas ações, a Braskem tem sido alvo de críticas de sindicatos que representam os trabalhadores petroquímicos do polo de Triunfo, o Sindipolo (que agrega os empregados diretos) e o Sindiconstrupolo (terceirizados), justamente quanto à insegurança de procedimentos. A nota “Emergência no Polo RS” foi divulgada nesta semana pelas entidades após um problema na operação de uma das unidades da Braskem no domingo (13), que chamou a atenção pelas fortes chamas que saíam do flare (espécie de chaminé que é acionada para a queima de gases residuais). O incidente ocorreu por volta das 20h e, segundo informações da empresa, foi devido a um curto-circuito.

Conforme o comunicado dos sindicatos, “outros acidentes químicos ampliados já ocorreram no polo e as empresas têm o costume de minimizar a gravidade das ocorrências e seus impactos, sejam na saúde dos trabalhadores ou ao meio ambiente da região”. Somente no ano passado, o presidente do Sindipolo, Gerson Cardoso, cita um incêndio na unidade PE-5 da Braskem (a mesma planta da ocorrência nesse domingo), vazamento de produto hidrocarboneto em tubulação e outro incêndio em forno da área de olefinas. O sindicalista reclama da falta de transparência da Braskem quanto aos acontecimentos. “Essa preocupação não é de hoje e sempre que a gente procura (a companhia) as informações vêm picadas, desconectadas, incompletas e isso aumenta a insegurança”, lamenta o dirigente.