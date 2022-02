Banrisul destaca salto no crédito no segundo semestre de 2021

lucro líquido cresceu 30,4% O Banrisul apresentou na manhã desta quarta-feira (16) os resultados obtidos pelo banco no ano passado. Enquanto o, outro destaque foi o crescimento da concessão de crédito por parte do banco estatal gaúcho no decorrer de 2021.

Após dois trimestres de queda no volume da carteira de crédito, o Banrisul teve um salto no segundo semestre do ano passado. Enquanto o banco disponibilizou R$ 37,6 bilhões em dezembro de 2020, o valor caiu para R$ 36,9 bilhões em março de 2021 e para R$ 36,6 bilhões em junho de 2021. A curva, porém, mudou a partir do segundo semestre. Em setembro do ano passado, o total de crédito subiu para R$ 38,7 bilhões e chegou a R$ 41 bilhões em dezembro do ano passado.

Ou seja, no semestre entre dezembro de 2020 até junho de 2021, houve uma redução de 5,1% ao ano no crédito, enquanto entre junho e dezembro de 2021, foi registrado um crescimento de 25,5%.

“Imaginamos seguir crescendo com maior força no consignado, dadas a ampliação de novos convênios e a possibilidade de explorar novos mercados. No credito comercial, imaginamos o crescimento seguindo focado no consignado. O crédito imobiliário também tem potencial expressivo para seguir crescendo. Retomamos esse setor no quarto trimestre (de 2021). A própria dinâmica do setor no Rio Grande do Sul se dá de modo diferente e ainda vemos esse setor forte para 2022”, afirma o diretor de Finanças e Relações Institucionais do Banrisul, Marcus Staffen.

Do volume total da carteira de crédito do banco em dezembro do ano passado, R$ 18,4 bilhões foi destinado para o consignado, um crescimento de 8,1% em doze meses. O crédito rural, por sua vez, contou com R$ 4,8 bilhões – crescimento de 42,6% em 12 meses. “Apesar da estiagem afetar algumas culturas, câmbio favorável e preços em alta mantiveram o dinamismo do setor”, destacou o banco em sua apresentação. “(Os) maiores riscos pela estiagem (foram) mitigados via seguro agrícola”, completou.

“Permanece desafiador o cenário econômico. Provavelmente, o Banco Central vai continuar subindo a taxa de juros para conseguir colocar as expectativas de inflação na meta. Nosso crédito vai continuar o mesmo. O consignado, o do agronegócio e o crédito pessoa jurídica”, destaca o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho.

Outro ponto apresentado pelo banco diz respeito aos índices de inadimplência do crédito. A inadimplência pessoa física subiu 0,2% no último ano, passando de 1,6% para 1,8%. Por outro lado, em relação à pessoa jurídica, o indicador caiu consideravelmente, passando de 4,6% em dezembro de 2020 para 2,8% em dezembro de 2021.