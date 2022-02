Lucro líquido do Banrisul cresce 30,4% em 2021

Em 2021, o Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 948,5 milhões, o que representa aumento de 30,4% em relação ao resultado de 2020. O lucro líquido ajustado, por sua vez, atingiu R$ 990,4 milhões, resultando em 11,4% de rentabilidade ajustada sobre o patrimônio líquido médio no ano de 2021.

O crescimento do período reflete, especialmente, a expansão da carteira de crédito, o menor fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito e o resultado da participação em empresas controladas e coligadas.

A carteira de crédito alcançou R$ 41,0 bilhões em dezembro de 2021, com crescimento de R$ 3,4 bilhões ou 9,1% nos 12 meses. Destaca-se o desempenho do banco no segundo semestre do ano, onde apresentou crescimento de R$ 4,4 bilhões, cerca de 12% frente ao primeiro semestre, impulsionado pela expansão do crédito consignado, crédito rural, crédito à pessoa jurídica com Fundo Garantidor (FGI) e crédito ao comércio exterior.

O crédito comercial pessoa física apresentou crescimento de R$ 851,1 milhões em 12 meses, refletindo a estratégia de negócios da instituição. O saldo atingiu R$ 23,1 bilhões em dezembro de 2021, aumento de 3,8% em comparação com o mesmo período de 2020. A evolução foi influenciada especialmente pelo crescimento das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 18,4 bilhões em dezembro de 2021.

Foi mantida a estratégia de ampliar o acesso aos diferentes canais, principalmente no aplicativo Banrisul Digital e no Home Banking. A funcionalidade foi disponibilizada a aposentados e pensionistas do INSS e mais 80 convênios municipais e estaduais. No último trimestre do ano, o volume de contratação 100% digital de crédito consignado cresceu 37,5% frente o terceiro trimestre de 2021; em 2021, mais de 43,9 mil operações foram contratadas de forma completamente digital.

O saldo da carteira de crédito rural, em dezembro de 2021, alcançou R$ 4,8 bilhões, aumento de 42,6% em relação a dezembro de 2020. Como forma de fortalecer a capilaridade em diversas regiões, a instituição iniciou a abertura de Espaços Agro Banrisul, especializados no setor, em agências localizadas em municípios estratégicos do Rio Grande do Sul. Inicialmente, foram três ambientes direcionados ao público agro: em agências nos municípios de Cruz Alta, Passo Fundo e Santo Ângelo.

Nesses pontos, o produtor encontra não somente espaço físico customizado, mas principalmente atendimento personalizado, apoio técnico e orientação financeira para sua atividade produtiva, oferecidos por profissionais especialistas no setor. Durante o ano de 2022, o Banco deverá expandir para, pelo menos, 10 pontos de atendimento exclusivo ao agronegócio.