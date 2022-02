Fepam concede licenças para planta de regaseificação e térmica em Rio Grande

O projeto da planta de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL), que o grupo espanhol Cobra planeja erguer em Rio Grande teve emitida nesta segunda-feira (14) sua licença ambiental prévia (LP). A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) liberou também a licença de instalação (LI) da termelétrica que será abastecida pelo combustível.

Os complexos só podem ir adiante com todos os licenciamentos concluídos conjuntamente. Além da planta de regaseificação, chamada de Regas, e da usina, o empreendimento abrange a instalação de um píer para a atracação dos navios que trarão o GNL. Essas estruturas somadas totalizarão um investimento superior a R$ 6 bilhões.

A estimativa é que a térmica absorva em torno de 45% da capacidade da unidade de regaseificação (que soma um potencial total de cerca de 14 milhões de metros cúbicos diários de gás natural) e o restante poderá ser disponibilizado ao mercado, com a perspectiva da construção de um gasoduto de Rio Grande até a região Metropolitana de Porto Alegre.

A termelétrica (planejada para uma capacidade de 1.238 mil MW, o que corresponde a um terço da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul) havia garantido a comercialização da sua futura geração em leilão de energia do governo federal realizado em 2014. Na época, a ação era conduzida pelo grupo gaúcho Bolognesi, que possui hoje um acordo de transferência dos direitos da térmica para a empresa Cobra.

Em 2017, a outorga (autorização) da térmica foi revogada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) devido ao descumprimento de cronogramas. Apesar desse revés, em abril de 2021, uma decisão liminar assinada pelo Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia estipulou que fossem suspensas as determinações do órgão regulador que revogaram a outorga. A audiência pública do procedimento de licença prévia da planta de regaseificação foi realizada no dia 22 de dezembro do ano passado pela Fepam.

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, em suas redes sociais, comentou que as licenças deixam os empreendimentos “prestes a saírem do papel”. O dirigente destacou que, além de gerarem empregos e movimentarem a economia local, quando entrarem em funcionamento, a termelétrica Rio Grande e a planta de regaseificação, tornarão o Rio Grande do Sul autossuficiente em gás natural. “Isso amplia a nossa competitividade e permite a instalação de novas indústrias, hoje impedidas de funcionar por falta de gás”, enfatiza.

Já o advogado da Termelétrica Rio Grande e sócio do escritório STP LAW, Celso Silva, complementa que agora o empreendedor buscará na justiça e com o órgão regulador do setor elétrico (Aneel) uma solução definitiva quanto à instalação da usina. “Esse é um marco para o nosso Estado e um passo importante para implantar esse projeto”, ressalta Silva.