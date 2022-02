Tomasi Logística investe R$ 18 milhões em ampliação de frota

Com sede em Estrela, a Tomasi Logística acrescentou 40 novos caminhões em suas operações neste primeiro bimestre do ano. O investimento na compra dos veículos foi de aproximadamente R$ 18 milhões. Conforme o diretor comercial do grupo, Diego Tomasi, a ação tem como objetivo a expansão da frota total da empresa e não a reposição de unidades mais antigas. Com a iniciativa, a transportadora passa a ter 315 caminhões.

A negociação foi feita com a VW Caminhões e Ônibus e envolveu diferentes modelos, caminhões truck, carretas e rodotrens. Tomasi detalha que a companhia recentemente aumentou a quantidade de clientes atendidos, o que justificou a ampliação da frota. Esses demandantes são empresas de setores como o alimentício, calçadista e de casa e jardinagem.

Com o incremento da frota, a Tomasi Logística também expandirá o seu quadro de colaboradores. A empresa abriu 50 novas vagas para motoristas (o número é maior do que o de caminhões, porque também serão contratados folguistas), que preferencialmente residam no Rio Grande do Sul. Esses postos de trabalho ainda estão sendo preenchidos e, com a ação, a companhia somará cerca de 500 empregados, em todos os setores.

Apesar da perspectiva positiva do grupo com o aumento de veículos e funcionários, Tomasi, que também é vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), afirma que o setor de transporte de cargas em geral vem enfrentando uma enorme instabilidade. “Os custos estão muito elevados, nem sempre está sendo possível repassar para as tarifas de fretes esses reajustes do combustível, então o setor está sofrendo, não é um momento de muita alegria”, lamenta o dirigente.

O diretor comercial da Tomasi Logística espera que alguma medida governamental para reduzir o preço do diesel seja efetivada. Uma das expectativas do dirigente é quanto à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que está tramitando no Congresso e prevê a diminuição da tributação sobre o combustível. Tomasi acrescenta que 2022 será um ano desafiador, com eleições, um cenário econômico estagnado e o enfrentamento da variante Ômicron do coronavírus.