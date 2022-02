Exportações Industriais do RS avançam 54,3% em janeiro

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 1,2 bilhão em janeiro, com crescimento de 54,3% sobre o mesmo mês de 2021, quando somaram US$ 785 milhões. Considerando as vendas externas totais do Estado, por sua vez, o avanço foi de 82,9%, enquanto as exportações da economia brasileira cresceram 31,3% no mesmo período. “Todos os 24 segmentos industriais registraram aumento do valor exportado sobre janeiro de 2021, demonstrando que há um crescimento geral do setor, mesmo com a base de comparação baixa”, afirma o presidente da Fiergs, Gilberto Petry. Os segmentos que mais contribuíram para o bom resultado foram Alimentos, Tabaco e Químicos.

Alimentos foi o que mais cresceu 81,3%, exportando US$ 169,0 milhões a mais nessa base de comparação. Índia (+US$ 42,8 mi), Espanha (+US$ 42,3 mi), Alemanha (+US$ 22,0 mi) e Emirados Árabes (+US$ 19,6 mi) foram os principais destinos deste segmento. Já Tabaco, segundo setor que mais exportou no mês, registrou crescimento de 72,9% ante janeiro do ano passado (incremento de US$ 92,2 milhões) devido aos maiores embarques para a Bélgica (+US$ 90 milhões). Químicos seguiu em janeiro a trajetória positiva observada nos últimos meses, com crescimento de 54,5% sobre o mesmo período de 2021 (+US$ 49,8 milhões).

A China foi o principal destino das vendas externas do Estado no mês, totalizando US$ 348,7 milhões, uma elevação de US$ 182,2 milhões em relação ao valor exportado em janeiro de 2021 (ou 109,4% de crescimento). A razão é o acréscimo das vendas de Soja em grãos (+US$ 233 mi). Além disso, cabe destacar que houve decréscimo nos embarques de Alimentos para a economia chinesa no mês, devido a redução da demanda de Carne suína (-US$ 16,7 mi). Os Estados Unidos foram o segundo principal destino das exportações gaúchas no período, acumulando US$ 120,2 milhões, 50,3% a mais do que no mesmo mês de 2021. Houve aumento das vendas para a economia americana no mês, principalmente dos segmentos de Alimentos (+US$ 9,8 mi), Químicos (US$ 8,7 mi), Couro e calçados (+US$ 8,4 mi), Produtos de metal (+US$ 7,3 mi) e Máquinas e equipamentos (+US$ 5,3 mi).

As vendas para Argentina também avançaram em janeiro, 40,2% (acréscimo de US$ 26,1 milhões), com destaque para Químicos (+US$ 9,2 mi), Máquinas e equipamentos (+US$ 4,0 mi), Borracha e plásticos (+US$ 3,7 mi) e Produtos de metal (+US$ 2,6 mi).

Pelo lado das importações, em janeiro o RS adquiriu US$ 796,9 milhões em mercadorias, configurando um avanço de 27,9% na demanda em relação a janeiro de 2021. Contribuíram para esse resultado as importações de Bens intermediários (+US$ 91,7 mi) e Combustíveis e lubrificantes (+US$ 85,3 mi), sendo US$ 80 milhões o incremento das importações de Gás natural.

As exportações da Indústria de Transformação da economia brasileira totalizaram US$ 12,2 bilhões em janeiro de 2022, registrando crescimento de 42,8% ante janeiro de 2021 (+US$ 3,6 bi). Entre os principais Estados exportadores, destacam-se os avanços das vendas industriais de: São Paulo (18,2%), Rio Grande do Sul (54,3%), Paraná (39,0%), Minas Gerais (29,9%) e Santa Catarina (56,6%).