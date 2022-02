Planta de regaseificação de Rio Grande espera definição de licenciamento em breve, mas MPF cobra esclarecimentos

A resposta sobre se o projeto da planta de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) que o grupo espanhol Cobra pretende construir em Rio Grande, associado a uma termelétrica, terá sinal verde da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para ir adiante deve ser conhecida em pouco tempo. Apesar de ainda haver alguns questionamentos do Ministério Público Federal (MPF) sobre a iniciativa solicitados ao órgão ambiental, a expectativa é que a decisão sobre a licença prévia (LP) da unidade de regaseificação, chamada de Regas, ocorra ainda em fevereiro.

O advogado da Termelétrica Rio Grande e sócio do escritório STP LAW, Celso Silva, comenta que o procedimento de licenciamento já está na fase da elaboração de parecer, que determinará se a autorização do empreendimento será concedida ou negada. “A minha visão é que será concedida a licença, pois o processo foi muito bem conduzido pela Fepam e pelo empreendedor”, afirma Silva.

Enquanto a planta de regaseificação aguarda a sua licença prévia, a termelétrica encontra-se em estágio mais avançado, tendo conquistado a autorização prévia e esperando agora a de instalação (LI). Conforme o advogado, a licença da usina só não pôde ser emitida porque o MPF solicitou a sinergia de todos os projetos envolvidos no empreendimento (ou seja, para a usina ser liberada, a planta de regaseificação também precisa obter o licenciamento). “É o meu entendimento que ao emitir a LP (da planta de regaseificação) automaticamente vai ser emitida a LI (da térmica)” comenta Silva.

O Ministério Público Federal tem acompanhado de perto as iniciativas e formulou alguns questionamentos à Fepam sobre alternativas locacionais e riscos envolvidos em toda a operação. De acordo com a assessoria de imprensa do MPF, a pasta está aguardando os esclarecimentos por parte do órgão ambiental e também foram pedidas informações complementares ao porto de Rio Grande.

Além da planta de regaseificação e da usina, o complexo que o grupo Cobra pretende implementar no município da Metade Sul gaúcha contempla a instalação de um píer para a atracação dos navios que trarão o GNL. Essas estruturas somadas totalizarão um investimento de cerca de R$ 6 bilhões. A estimativa é que a térmica absorva em torno de 45% da capacidade da unidade de regaseificação (que soma um potencial total de cerca de 14 milhões de metros cúbicos diários de gás natural) e o restante poderá ser disponibilizado ao mercado, com a perspectiva da construção de um gasoduto de Rio Grande até a região Metropolitana de Porto Alegre.

A termelétrica (planejada para uma capacidade de 1.238 mil MW, o que corresponde a um terço da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul) havia garantido a comercialização da sua futura geração em leilão de energia do governo federal realizado em 2014. Na época, a ação era conduzida pelo grupo gaúcho Bolognesi, que possui hoje um acordo de transferência dos direitos da térmica para a empresa Cobra.

Em 2017, a outorga (autorização) da térmica foi revogada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) devido ao descumprimento de cronogramas. Apesar desse revés, em abril de 2021, uma decisão liminar assinada pelo Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia estipulou que fossem suspensas as determinações do órgão regulador que revogaram a outorga.