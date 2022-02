Rodoil abrirá postos com bandeira própria fora da Região Sul

Já com experiência no mercado spot de combustíveis (postos de bandeira branca, que podem adquirir de outros fornecedores) em outras regiões, a distribuidora gaúcha Rodoil abriu o seu primeiro estabelecimento com bandeira própria fora do Sul do País, em São Paulo, e pretende atingir ainda em 2022 outros destinos: Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

A unidade que desencadeou esse planejamento começou a operar com a identidade da companhia caxiense em fevereiro, na capital paulista, e mais quinze deverão ser inauguradas no estado de São Paulo neste primeiro trimestre.

A meta do grupo é abrir 100 postos com bandeira própria neste ano (sendo 45 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e 55 nos novos mercados que estão sendo abrangidos). O diretor-presidente da companhia, Roberto Tonietto, lembra que quando um posto assume uma bandeira é feita uma parceria entre a distribuidora e o revendedor, sendo que o investimento em ações como a implantação da imagem da Rodoil e instalação de equipamentos depende de caso a caso. Porém, o dirigente estima que o aporte da empresa na operação dessas unidades que serão acrescentadas na rede deverá ser de aproximadamente R$ 40 milhões.

“A Rodoil tem 15 anos e até agora atuávamos somente no Sul (com bandeira própria), então consolidamos o mercado na região, com uma grande capilaridade, e estava no nosso plano estratégico abrir os nossos horizontes”, comenta o empresário. Ele recorda que ao final do ano passado o grupo fez a aquisição da Tower Brasil Petróleo, que tem sede em São Paulo e que atuava com a distribuição de combustíveis nesse mercado e também em Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Tonietto prefere não revelar o valor da compra, mas frisa que a companhia já possuía estrutura logística nessas praças. Ele destaca ainda que, se não fosse pela aquisição da Tower, seria necessário implementar toda uma nova estrutura de distribuição para atender aos futuros mercados, o que demandaria muito mais tempo.

A Rodoil conta atualmente com mais de 500 postos sob sua bandeira e atende a mais de 1,5 mil estabelecimentos no segmento de bandeira branca em diversas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e agora está se expandindo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Além da distribuição de combustíveis, a empresa possui uma rede de lojas de conveniência que leva a marca Trishop.