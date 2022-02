Festa da Uva de Caxias do Sul vai exigir passaporte vacinal

A Festa da Uva 2022 vai exigir passaporte vacinal para a entrada nos pavilhões do evento em Caxias do Sul e também para acompanhar os desfiles cênicos. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (11) pela Comissão Comunitária da Festa.

Para entrar no Parque de Eventos, maiores de 18 anos deverão comprovar o esquema vacinal completo (duas ou três doses conforme disponibilidade para sua idade). Caso a pessoa não tenha feito a vacina, será necessário apresentar teste PCR ou antígeno realizado nas últimas 48 horas, com resultado negativo, para acessar à Festa e suas atrações como os shows nacionais e o desfile cênico musical (para o público das arquibancadas).

A medida é obrigatória no Estado do Rio Grande do Sul para os municípios que não atingiram 90% da vacinação. Crianças e adolescentes não precisam apresentar a carteirinha.

A Festa da Uva 2022 ocorre de 18 de fevereiro a 6 de março.