Republicação de edital é justificativa para adiamento de leilão da CEEE-G

Sempre que ocorre a alteração de datas de um processo de privatização, cria-se dúvidas se o procedimento corre o risco de ser suspenso indefinidamente (como foi o caso da refinaria Alberto Pasqualini de Canoas, que depois de vários adiamentos acabou tendo a negociação entre Petrobras e Grupo Ultra encerrada sem sucesso). Esse não parece ser o caso da Companhia Estadual de Energia Elétrica-Geração (CEEE-G) que teve a data do seu leilão de desestatização alterada para o dia 23 de março por causa da republicação do edital, segundo o governo do Estado.

“Nessa republicação foi incluída uma obrigação para a compradora concluir o processo de registro da CEEE-G como companhia aberta perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no caso deste não ser finalizado até a liquidação do leilão. Essa alteração gerou dúvidas em interessados e se achou relevante para o processo dar maior prazo para que possa ser devidamente avaliada e considerada nas propostas”, explica o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana.

Inicialmente, o certame de privatização da CEEE-G, braço de geração da estatal, estava previsto para ocorrer no dia 15 de fevereiro, sendo que a entrega das propostas em envelopes fechados que seriam abertos posteriormente aconteceria nesta quarta-feira (9). Pelo novo cronograma, o envio das propostas ficou para o dia 18 de março. O valor mínimo pela CEEE-G está previsto em R$ 1.253.737.766,08 (um bilhão e duzentos e cinquenta e três milhões e setecentos e trinta e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos). A alienação do controle acontecerá através da oferta de lote único das ações, representando cerca de 66,23% do capital social total pertencente ao governo do Estado. Além desse montante, o arrematante que assumir a companhia terá que pagar à União um bônus de outorga de R$ 1,65 bilhão, mais o mesmo percentual de ágio obtido no certame.

Sobre o adiamento do leilão, o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Paulo Menzel, argumenta que deve se dar crédito ao governo do Estado quanto às razões da medida e quanto à previsão de que o certame acontecerá no dia 23 de março. No entanto, ele adverte que para o mercado mudanças de prazos sempre geram incertezas.

“Existe uma história de postergações no Brasil, como a Refap, que quando algo começa a ser adiado por qualquer motivo isso já acende uma luz amarela”, comenta Menzel. Ele acrescenta que, dentro dessa lógica, é fundamental que o leilão da CEEE-G aconteça realmente em março, caso contrário será acesa a “luz vermelha” e os interessados no negócio farão estudos muito mais profundos para saber as razões da demora.

Não é a primeira desestatização que o governo gaúcho protela. Em janeiro, já havia adiado a oferta de ações da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) que ocorreria também em fevereiro. Porém, o presidente da União Gaúcha (entidade que congrega sindicatos de servidores públicos) e do Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Filipe Costa Leiria, considera que as situações da CEEE-G e da Corsan são distintas. Uma das diferenças mais evidentes é o fato que a companhia de energia já tem uma nova data marcada para a alienação do seu controle, enquanto a de saneamento ainda não.

No caso da CEEE-G, Leiria considera que as aparências apontam a razão do retardamento da privatização mais para uma questão de operacionalização da venda. “É um adiamento controlado, não é um ponto fora da curva”, comenta o dirigente. Já quanto à Corsan, o presidente da União Gaúcha lembra que há muitos municípios se mostrando contrários à desestatização, o que torna essa ação mais complexa e que pode alongar o debate em torno da privatização.

Sobre a CEEE-G

A CEEE-G possui cinco usinas hidrelétricas (UHEs), oito pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e duas centrais geradoras hidrelétricas (CGHs) com potência própria instalada de 909,9 MW. Outros 343,81 MW são oriundos de participação em projetos realizados através de Consórcios ou Sociedades de Propósito Específico (SPEs), somando potência total de geração de 1.253,71 MW, sendo que 1.145,97MW estão instalados no Rio Grande do Sul. A energia produzida pelas usinas é destinada ao suprimento do Sistema Integrado Nacional (SIN) e os clientes são empresas de distribuição e consumidores livres do mercado.